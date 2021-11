Corona in Großbritannien : Warum die Briten keine hohen Infektionszahlen fürchten

Gebannt blicken die Briten auf die dramatische Lage auf dem Kontinent und fragen sich, ob auch ihnen bald neue Einschränkungen ins Haus stehen. Aber Politik und Wissenschaft winken ab. Die Regierung will an ihrem „Plan A“ festhalten, der keine Beschränkungen vorsieht, während Epidemiologen mehrere Gründe nennen, warum im Königreich keine Explosion der Infektionen zu erwarten ist.

Auf den ersten Blick überrascht es, dass die Entwicklungen in Großbritannien und etwa in Deutschland derart auseinanderklaffen. Die Impfquote ist in beiden Ländern ähnlich. Doch während die Infektionszahlen in Deutschland rasant auf einen Höchststand gestiegen sind, sta­gnieren sie im Königreich seit vier Monaten auf hohem Niveau – und das ohne Maskenpflicht oder 3-G-Nachweise, jedenfalls in England.

Nach der Abschaffung der Corona-Maßnahmen im Juli, dem „Freedom Day“, waren die Infektionszahlen zunächst – zur Verblüffung vieler Wissenschaftler – gefallen, um dann nach zwei Wochen wieder anzusteigen. Seit August schwanken sie zwischen 30.000 und 50.000 am Tag, wobei sie meistens um die 40.000-Marke (oder einer Inzidenz um die 400) pendeln, so auch am Sonntag. Die Zahl der täglichen Krankenhauseinlieferungen schwankt seit dem Sommer zwischen 600 und 1000, die Zahl der Toten zwischen 100 und 200 am Tag. Corona ist nur noch die drittwichtigste Todesursache nach Demenz und Herzerkrankungen.

Wissenschaftler betrachten die lange Phase hoher Infektionsraten als einen Grund dafür, dass Großbritannien Europa „voraus“ ist, wie es der Oxforder Impfforscher Andrew Pollard am Sonntag ausdrückte. Laut dem Epidemiologen Neil Ferguson, dem auf der Insel eine ähnliche Rolle zukommt wie Christian Drosten in Deutschland, hat die höhere Durchseuchung zwar „natürlich auch eine nachteilige Seite“.

Paradoxerweise habe sie aber den Vorteil, „dass so die Immunität der Bevölkerung im Vergleich zu Ländern wie Deutschland und Frankreich erhöht wurde“. Vor allem an Schulen macht sich der Effekt bemerkbar. Nachdem sie monatelang Haupttreiber der Infektionen gewesen waren, sinken die Ansteckungsraten dort wieder. Das Virus habe „mittlerweile Mühe, noch Kinder zu finden, die es infizieren kann“, sagte der Wissenschaftsredakteur der Zeitung The Guardian, Ian Sample.

Schon 14 Prozent der Briten sind infiziert worden

Insgesamt wurden etwa 14 Prozent der Briten seit Beginn der Pandemie infiziert und genießen – oder genossen zeitweise – einen natürlichen Schutz. In Deutschland sind es nur sechs Prozent. Für einen weiteren Faktor halten britische Wissenschaftler die Zeitverzögerung, mit der die deutlich ansteckendere Delta-Variante in vielen EU-Ländern auftauchte. „Sie hat diese Nationen zu einem Zeitpunkt getroffen, als der Impfschutz – besonders bei den zuerst geimpften Risikogruppen – schon erheblich nachzulassen begonnen hatte“, sagte Mark Woolhouse von der Universität Edinburgh.

Einen dritten Grund für die vorteilhaftere Lage Großbritanniens benennt Michael Head von der Southampton University: „Das Königreich hat sein Impfprogramm vor den meisten anderen Ländern begonnen und deshalb auch früher mit dem nachlassenden Impfschutz zu tun gehabt.“

Entsprechend früher begann Großbritannien mit den Auffrischungen und hat mittlerweile so gut wie alle Risikogruppen mit einem Booster immunisiert; von diesem Montag an werden die 40- bis 49-Jährigen eingeladen. Fast 15 Millionen Briten haben ihre dritte Impfung erhalten; im bevölkerungsreicheren Deutschland sind es nur acht Millionen. Gesundheitsminister Sajid Javid bezeichnete dies am Sonntag als „den entscheidenden Unterschied“.

Impfen müsse eine „positive Wahl“ bleiben

Von Triumphalismus ist auf der Insel gleichwohl wenig zu hören. Die Pandemie hat schon zu viele Volten geschlagen. Aber die Grundstimmung ist vorsichtig optimistisch, auch was mögliche Virusvarianten angeht. Delta sei bereits eine so ansteckende Variante, dass Nachfolger „ziemlich gut sein müssten, um noch besser zu sein“, sagte Pollard am Sonntag. Eine Impfpflicht lehnt die Regierung grundsätzlich ab. Auf die Frage, ob er „jemals eine Impfpflicht in Großbritannien zulassen würde“, antwortete Gesundheitsminister Javid am Sonntag: „Nein.“ Impfen müsse eine „positive Wahl” bleiben.

Die Regierung sieht auch keinen Anlass, auf ihren „Plan B“ umzuschwenken. Dieser sieht vor, im Falle eines überlasteten Gesundheitssystems die Maskenpflicht zu reaktivieren, zu Heimarbeit aufzurufen und eventuell Impfpässe einzuführen. Überlastung wird dabei allerdings großzügig interpretiert. Der im Winter traditionell angespannte Gesundheitsdienst NHS bietet zurzeit nur noch eingeschränkte Leistungen.

Mittlerweile dauert es durchschnittlich eine Stunde, bis Rettungsmediziner akute Herzinfarkte oder Schlaganfälle behandeln. Im Oktober warteten an den Notaufnahmen mehr als 7000 Patienten zwölf Stunden und länger, bis sie einen Arzt sahen. Fast sechs Millionen Briten stehen auf der NHS-„Warteliste“ für Behandlungen und Operationen.