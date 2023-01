Sturm auf Regierungsviertel : Die Bolsonaristen geben noch nicht auf

Am Abend des 7. Januar stellt sich Ana Priscila Azevedo vor ihr Mobiltelefon und beginnt zu filmen. Die Frau um die vierzig mit langem, dunkelblondem Haar und umgebundener Brasilienflagge bebt vor Erregung. „Wir werden das System zum Einsturz bringen!“, schreit sie in die Kamera zu den 30. 000 Mitgliedern ihrer Telegram-Gruppe. „Busse aus dem ganzen Land sind unterwegs. Wir werden Brasilia besetzen und die drei Gewalten einnehmen!“

Um sie herum stehen andere „Pa­trioten“ in Gelb-Grün. Azevedo befindet sich im Protestlager in Brasilia, das radikale Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro vor dem Hauptquartier der Armee errichtet haben. Seit der Wahlniederlage Bolsonaros Ende Oktober kampieren hier und vor anderen Militäreinrichtungen des Landes Tausende Extremisten. Ihre unverblümte Forderung: Eine Militärintervention – ein Putsch.

Ankündigungen wie jene von Azevedo hatte es in den vergangenen Wochen unzählige gegeben. In den einschlägigen Internetforen verbreiten sie sich in Windeseile. Mal wurde das Verfassungsgericht aufgelöst, mal hatte die Armee die geforderte Intervention begonnen, mal war der neu gewählte Präsident Luiz Inácio Lula da Silva gestorben. Das meiste davon stimmte nicht.

Doch was Azevedo am 7. Januar ankündigte, war wahr, wenigstens im Ansatz. Im Laufe der Nacht trafen tatsächlich Busse aus allen Landesteilen in Brasilia ein. Im Protestlager versammelten sich Tausende Demonstranten, um am Sonntag ins sieben Kilometer entfernte Regierungsviertel zu ziehen. Das Ziel war bekannt, und das Verhalten am Ziel für viele ebenfalls. Eine Polizeisperre war im Nu überwunden. Kurze Zeit später standen die Extremisten vor dem Kongressgebäude, zerschmetterten Fenster und Türen, drangen in die Hallen und Büros vor, schlugen alles kurz und klein. Mittendrin Azevedo, die sich strahlend vor dem gestürmten Kongress fotografierte.

Sie zerstörten Kunstwerke und urinierten in die Räume

Wenig später hatte sich die Meute auch Zugang zum Regierungspalast und zum Sitz des verhassten Obersten Gerichtshofes verschafft. Die gelb-grüne Masse war entfesselt, zerstörte Kunstwerke von historischem Wert und das Mobiliar aus den Sechzigerjahren. Einige Vandalen hatten es gezielt auf die Festplatten von Computern abgesehen, die sie entwendeten. Auch in die Waffenkammer des Sicherheitsdienstes verschafften sie sich Zugang. Andere urinierten in die Räume. Einer entwendete eine Richterrobe, die er sich überstreifte. Selbst die Verfassung von 1988 musste dran glauben. Sie war auf einigen der Tausende Fotos und Videos zu sehen, welche an diesem Tag die digitalen Netzwerke füllten. Ein vermummter Mann bestieg damit unter dem Jubel der Menge die Statue der Justitia auf dem Platz der drei Gewalten zwischen Kongress, Regierungspalast und Oberstem Gerichtshof.

Bei den Beteiligten handelte es sich um Brasilianer aus der Mitte der Gesellschaft, oftmals aus gutbürgerlichen Verhältnissen, darunter viele ältere Personen, Kleinunternehmer und auch zahlreiche Brasilianer mit militärischem Hintergrund. Ein Oberst der Reserve, der in einem Militärkrankenhaus arbeitet, filmte sich inmitten des Tränengasnebels. „Scheiß Armee, diese Hurensöhne!“, wiederholte er mehrmals. Am nächsten Tag wurde er entlassen.

Eine junge Frau drehte ein Video auf dem Dach des Kongresses: „Paris, Dubai, all diese Reisen sind nichts im Vergleich zu dieser hier“, schwärmte sie. Einen Moment lang fühlten sich die Aufrührer mächtig. Hätten sie einen Blick in die Verfassung geworfen, die sie aus dem Obersten Gerichtshof entwendet hatten (es handelte sich übrigens um eine Reproduktion), und das daneben liegende Strafgesetzbuch, wäre ihnen bewusst geworden, welcher Verbrechen sie sich gerade schuldig gemacht hatten.