Kooperation mit Moskau : Trugbilder russischer Rechtsstaatlichkeit

Oft liegen Deutschland und Russland über Kreuz. Einig sind sie sich in Fällen wie dem von Magomed D. Der Tschetschene russischer Staatsangehörigkeit ist 58 Jahre alt und lebt seit 2015 mit Frau und fünf Kindern in Brandenburg. In seiner nordkaukasischen Heimat wird D. vorgeworfen, 2013 in der Hosentasche gut drei Gramm Heroin bei sich geführt zu haben. Es gibt dazu einen Haftbefehl eines Gerichts in Grosnyj, der Hauptstadt der Teilrepublik Tschetschenien. D. sagt, er gehöre zu einer mit dem dort herrschenden Kadyrow-Clan verfeindeten Familie. Ihm sei das Heroin untergeschoben worden, um ihm Geld abzupressen. Das Brandenburgische Oberlandesgericht erkannte weder eine politische Verfolgung noch sah es einen Anlass, die russischen Vorwürfe zu prüfen, die „schlüssig und ausreichend detailliert geschildert“ seien. Das Auswärtige Amt verlässt sich auf russische Zusicherungen. Und so wartet D. nun auf die Auslieferung. Formal drohen ihm mehrere Jahre Haft.

Den schlechten Ruf von Russlands Justiz prägen vor allem politische Prozesse, Gefangene und Fahndungsaufrufe über Interpol. In den Ermittlungen um die Ermordung eines Georgiers im Berliner Tiergarten 2019, mutmaßlich durch einen russischen Killer im Auftrag des Kremls, ließ Moskau deutsche Rechtshilfeersuchen ins Leere laufen. Ersuchen an Berlin nutzte Russland demgegenüber, um Zweifel an der Vergiftung des Oppositionellen Alexej Nawalnyj zu säen. Dennoch arbeitet Deutschland mit der russischen Justiz zusammen, wo es möglich ist – im Bereich der vermeintlich „normalen“ Kriminalität.