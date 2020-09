Ruth Bader Ginsburgs Tod : Eine Katastrophe für Joe Biden

Aktualisiert am

Bestätigen die Republikaner noch vor der Wahl einen neuen Richter, verändern sie das Land auf lange Zeit. Warten sie ab, spornen sie konservative Trump-Kritiker zu dessen Wiederwahl an. Und damit enden die Sorgen der Demokraten noch nicht.

Der Tod der amerikanischen Supreme-Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg 46 Tage vor der Präsidentenwahl ist für die Demokraten das größte anzunehmende Unglück. Die Folgen für die politische Ausrichtung des Landes und für den Ausgang der Präsidentenwahl könnten gravierend sein. Sie sind derzeit zwar schwer im Detail auszurechnen. Doch egal, welches Szenario Realität wird: Die Trümpfe liegen bei Donald Trump.

Andreas Ross Verantwortlicher Redakteur für Politik Online und stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten. F.A.Z.

Dass die Republikaner auf den letzten Metern von dessen erster Amtszeit doch noch die lang ersehnte Chance erhalten, die Gewichte am Supreme Court auf vermutlich sehr lange Zeit zugunsten konservativer Werte zu verschieben, bringt viele linksliberale Amerikaner zur Verzweiflung.

Die Bestätigung eines Nachfolgers für Ginsburg binnen weniger Wochen, inmitten des Wahlkampfs und der Corona-Pandemie, wäre zwar ein Kraftakt mit der legislativen Brechstange. Außerdem müssten die Republikaner alle Argumente vergessen machen, mit denen sie 2016 dem demokratischen Präsidenten Barack Obama die Bestätigung eines neuen Richters „kurz vor der Wahl“ verweigerten, obwohl damals ganze acht Monate zwischen dem Tod des konservativen Richters Antonin Scalia und dem Wahltag gelegen hatten.

Doch die Versuchung ist enorm, zum ersten Mal nicht nur einen konservativen Richter durch einen Geistesverwandten zu ersetzen, sondern eine Ikone des linksliberalen Feminismus durch einen erklärten Gegner von Abtreibung, Homosexuellen-Ehe und staatlicher Gesundheitsfürsorge. Denn die Republikaner können nicht darauf zählen, dass sie 2021 immer noch den Präsidenten und die Senatsmehrheit stellen.

Energieschub für Trump-Wähler

Andererseits dürften sowohl Trump als auch die um ihre Wiederwahl kämpfenden Senatoren der Republikanischen Partei einen taktischen Vorteil darin erkennen, die Ginsburg-Nachfolge nicht mehr vor dem 3. November zu regeln. Denn dann wäre die Präsidenten- und Kongresswahl nicht mehr so sehr ein Referendum über die Amtsführung und den Charakter von Donald Trump, sondern ein Votum über den Supreme Court und die Gesellschaftspolitik, also über die langfristige Ausrichtung, ja das Selbstverständnis des Landes.

Die meisten Amerikaner wissen um die Bedeutung des Obersten Gerichts. Sein relativer Einfluss ist in dem Maße gewachsen, wie der Kongress blockiert war: Maßgebliche Entscheidungen zur Gesundheitsvorsorge, zu den Grenzen der Religions- und Meinungsfreiheit, zur Einwanderungspolitik oder zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften haben im vergangenen Jahrzehnt kaum je die direkt gewählten Volksvertreter getroffen, sondern die von verschiedenen Präsidenten auf Lebenszeit bestimmten Richter am Supreme Court.

Das Kalkül vieler an sich gesellschaftspolitisch konservativ eingestellten, aber Trump-verdrossenen Wähler könnte sich also ändern, wenn die Republikaner nun diese Frage ins Zentrum stellen. Trump versucht ohnehin schon lange, Kapital aus Ginsburgs Krankheit zu schlagen. Er wusste noch nichts von ihrem Tod, als er seinen Anhängern am Freitagabend auf einer Kundgebung wieder einmal ausmalte, dass der nächste Präsident „irgendwas zwischen ein und vier“ Oberste Richter zu ernennen haben werde.