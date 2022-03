Krieg in Europa : Warum der russische Vormarsch ins Stocken geraten ist

Kaum jemand ging davon aus, dass der Krieg in der Ukraine lange dauern würde. Die russischen Streitkräfte wirkten einfach zu überlegen. Mehr als 160.000 Soldaten hatten sie an den Grenzen zusammengezogen, zwei Drittel des gesamten Heeres. Es war ein spektakulärer Aufmarsch, über Monate hinweg. Man sah nicht enden wollende Züge von Panzern und Artillerie gen Westen rollen. Satellitenbilder zeigten, wie die russische Übermacht in Position ging, bis sie dann am frühen Morgen des 24. Februars das Nachbarland überfiel.

Manche Einheiten hatten Marschpläne dabei, aus denen hervorgeht, dass der Kreml in zwei Wochen den Großteil des Landes besetzen wollte. Es werde schnell vorüber sein, mutmaßten sogar westliche Geheimdienstler und Militärs. Sie stellten sich dafür auf einen langen Partisanenkrieg ein.