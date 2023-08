Es gab schon viele Staatsstreiche in Niger. Dieser aber könnte verheerende Folgen haben. Es ist nicht einmal klar, was die Putschisten eigentlich wollen.

Eine Fernsehansprache der Putschisten am 26. Juli. Der Mann in blauer Uniform ist Amadou Adramane, Sprecher des „Nationalen Rats für den Schutz des Vaterlandes“. Bild: AFP

Es ist noch nicht lange her, da erlebte Nigers staubige Hauptstadt einen Boom der besonderen Art. Internationale Organisationen eröffneten Büros. Die Mieten für Villen in den besseren Gegenden schossen in die Höhe. Autohändler erlebten eine selten zuvor erlebte Nachfrage nach Geländewagen. Niger war für westliche Nationen der große Hoffnungsträger in der Sahel-Region, nachdem die neuen Militärregierungen in Mali und Burkina Faso zunächst die französischen Truppen vertrieben und danach auf den schnellen Abschied der Blauhelm-Soldaten der Friedensmission MINUSMA gedrängt hatten.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Konnte unter den vielen Beobachtern, Diplomaten und Regierungsvertretern tatsächlich niemand ahnen, was am 26. Juli 2023 passieren würde? Am Morgen blockierten Mitglieder der Präsidentengarde den Eingang zum Präsidentenpalast. Kurz danach ging die Nachricht von der Festnahme des Präsidenten Mohamed Bazoum durch die Medien. Kein Schuss fiel, das Alltagsleben lief weiter, aber jeder in der Hauptstadt Niamey wusste, dass diese Aktion weitreichende Folgen haben wird.