Kabinettsumbildung in Kiew : Das Scheitern der jungen Generation

Als Oleksij Hontscharuk im August vorigen Jahres ukrainischer Ministerpräsident wurde, war er der jüngste Regierungschef in der Geschichte des Landes. Nun scheidet er mit einem weiteren Rekord aus dem Posten: der kürzesten Amtszeit. Mit ihm muss eine ganze Reihe weiterer Minister die ukrainische Regierung verlassen, die so jung waren wie der 35 Jahre alte Hontscharuk und die wie er neu in der Politik waren. Sie verkörperten das Versprechen, mit dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Frühjahr 2019 die Präsidentenwahl gewonnen hatte: Er werde das Land mit Leuten umkrempeln, die nichts mit der alten Elite zu tun hätten, die in der Ukraine seit der Unabhängigkeit den Ton angegeben hat.

Hontscharuks Abschied hatte sich seit Mitte Januar angekündigt. Damals waren Tonaufnahmen an die Öffentlichkeit gelangt, in denen Hontscharuk sich abfällig über den politischen und ökonomischen Sachverstand Selenskyjs geäußert und sich selbst als „ökonomischen Laien“ bezeichnet hatte. Der Ministerpräsident bot daraufhin seinen Rücktritt an, der vom Präsidenten aber nicht angenommen wurde. Doch die Gerüchte über seine baldige Ablösung und eine große Kabinettsumbildung, die sich nun bewahrheiten, sind seither nicht mehr verstummt.