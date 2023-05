Am katalanischen Nationalfeiertag gingen im September vergangenen Jahres noch Tausende Befürworter der Unabhängigkeit in Barcelona auf die Straße Bild: dpa

Noch vor Kurzem demonstrierten auf den Boulevards Barcelonas Hunderttausende für die Abspaltung von Spanien. Doch diesen Sonntag finden dort zum ersten Mal seit langem Kommunalwahlen statt, in denen es nur noch um Probleme der zweitgrößten Stadt Spaniens geht und nicht mehr um einen eigenen Staat.

Fast verschämt taucht auf Veranstaltungen der „Junts“-Partei manchmal noch das alte Plakat mit der Aufschrift „Puigdemont, unser Präsident auf“. Anders als früher, hält sich selbst der frühere katalanische Regierungschef, der nach Brüssel geflohen ist, aus dem Wahlkampf heraus. Am Sonntag finden nicht nur im ganzen Land Kommunalwahlen statt, die Spanier wählen auch die Parlamente in 12 der 17 Regionen.

In Barcelona zieht die Unabhängigkeit nicht mehr. Darum kämpft der Kandidat von Puigdemonts Junts-Partei nun für saubere und sicherere Straßen. Barcelona werde un­ter ihm wieder in der „Champions-League“ der Metropolen wie New York, Paris oder Amsterdam spielen, verspricht Xa­vier Trias, der von 2013 bis 2015 schon einmal Stadtoberhaupt war. „Der Bürgermeister von Barcelona geht nicht auf den Balkon und ruft die Unabhängigkeit aus“, stellte der 76 Jahre alte Kandidat vor Kurzem in einem Interview klar.

Die Sezession Kataloniens findet in seinem mehr als 170 Seiten langen Wahlprogramm keine besondere Erwähnung. Trias verzichtete sogar auf das Partei-Logo von Junts, die in Katalonien die Speerspitze der Separatisten ist. Er verwendete lieber den Slogan „Trias per Barcelona“ (Trias für Barcelona).

Bei den letzten Kommunalwahlen trat noch der ehema­lige katalanische Innenminister Joaquin Forn an. Er musste seine Kampagne aus dem Gefängnis heraus führen; wenige Mo­nate später wurde er zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, weil er 2017 das illegale Unabhängigkeitsreferendum mitorganisiert hatte.

Pandemie und Inflation drängten Konflikt in Hintergrund

Doch seitdem sind viele Befürworter eines eigenen Staates müde geworden und haben andere Sorgen. Barcelona ist dafür ein Seismograph. Erst hatte die Pandemie die Stadt hart getroffen, die von ihren ausländischen Besuchern lebt, dann kam die Inflation.

Das alles drängte den Katalonien-Konflikt, der Spanien einst beinahe zerrissen hatte, immer stärker in den Hintergrund. „Die Unabhängigkeit ist kein Thema mehr. Die katala­nische Gesellschaft hat ein neues Kapitel aufgeschlagen“, sagt Oriol Bartomeus. „Es geht wieder um die alten Themen wie Sicherheit, Verkehr und Tourismus: Die Normalität ist zurück“, sagt der Politikwissenschaftler von der „Universidad Autónoma“ in Barcelona.

Ein Beispiel dafür ist der Kandidat der moderaten separatistischen Linksrepublikaner (ERC), Ernest Maragall. Er versucht, die Wähler mit neuen Sozialwohnungen und dem Kampf gegen die rechtspopulistische Vox-Partei zu mobilisieren, statt mit der Forderung nach einem neuen Referendum. Vor vier Jahren hatte Maragall die meisten Stimmen erhalten und wäre fast der erste separatistische Bürgermeister von Barcelona geworden.

Doch diesen Triumph verhinderte damals der frühere französische Premierminister Manuel Valls, dessen Familie katalanische Wurzeln hat. Er war mit einem rechtsliberalen Parteibündnis in den Stadtrat gewählt worden und verhalf der linksalternativen Bürgermeisterin Ada Colau zur Wiederwahl. Wenig später zog sich Valls aus der katalanischen Kommunalpolitik zurück.

Für den inzwischen 80 Jahre alten Maragall sieht es laut Umfragen nicht danach aus, als würde er seinen Erfolg von vor vier Jahren wiederholen. Xavier Trias, Amtsinhaberin Colau und der Sozialist Jaume Collboni haben seine ERC-Partei überholt und liegen in den Umfragen fast gleichauf.

Colau kämpft um ihre dritte Amtszeit, die ihr bisheriger Koalitionspartner Collboni verhindern will. Der Sozialist erhielt dabei am Freitag in Barcelona Unterstützung von Ministerpräsident Pedro Sánchez. Dieser hofft auf Rückenwind vor der Parlamentswahl zum Jahresende.

2021 waren die katalanischen Sozialisten (PSC) bei den Regionalwahlen stärkste Partei geworden, ihnen fehlten jedoch politische Partner für eine Regierungsmehrheit. Auch einige Separatisten haben die nationale Wahl im Blick. „Ein Teil von ihnen hofft auf eine Koalition aus der konservativen Volkspartei (PP) und der rechtspopulistischen Vox-Partei“, sagt Politikwissenschaftler Oriol Bartomeus. Denn die alte Konfrontation mit einer Regierung mit der extremen Rechten könnte der Unabhängigkeitsbewegung wieder neuen Auftrieb verleihen.