Frankreichs Präsident : Macrons neue Bescheidenheit

„Bonjour Monsieur le Président!“, schallt es Emmanuel Macron aus dem Klassenzimmer entgegen. Aber kein Kind will dem hohen Besucher, der eine dunkelblaue Schutzmaske trägt, die Hand schütteln. In der Grundschule in Poissy im Westen der Hauptstadt haben die Schüler die neuen Abstandsregeln bereits verinnerlicht.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Der Präsident hat sich bei seinem Besuch selbst ein Bild davon gemacht, wie der Alltag an den Schulen künftig aussehen könnte. Weit auseinanderstehende Klassenpulte, Desinfektionsgel in jedem Klassenzimmer, Lehrer mit Masken vor Mund und Nase: Am 11. Mai soll in den meisten Grundschulen in Frankreich der Unterricht in Kleingruppen wiederaufgenommen werden.