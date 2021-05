Brexit-Streit vor Jersey : Wenn Paris und London Kriegsschiffe entsenden

Die Regierungen rufen nach einer gütlichen Einigung, üben sich aber in militärischen Drohgebärden. Ein französischer Fischer will es wissen: „Wir sind bereit, die Schlacht von Trafalgar noch einmal zu führen.“

Als im Morgengrauen bis zu hundert französische Fischerboote vor dem Haupthafen von Jersey auftauchten, um gegen die neue Lizenzpolitik der Insel zu protestieren, fühlte sich der einheimische Fischer Josh Dearing an eine „Invasion“ erinnert. Es sollte nicht die einzige Kriegsanspielung an diesem Tag sein. Die Regierung in London hatte in der Nacht die Fregatten HMS Severn und HMS Tamar aus dem südenglischen Hafen Portsmouth auslaufen lassen, um in Jersey „die Situation zu beobachten“.

Daraufhin entsendete die französische Regierung zwei bewaffnete Marineboote in Richtung der kleinen Insel. Der Fischer Jean-Claude Vaullee ließ sich – offenbar unter dem Eindruck der Napoleon-Feierlichkeiten – mit dem Satz zitieren: „Ich habe mein Boot getankt – wir sind bereit, die Schlacht von Trafalgar noch einmal zu führen.“

In beiden Hauptstädten hoben Politiker am Donnerstag die Notwendigkeit einer gütlichen Einigung hervor, und doch wurde deutlich, wie viel böses Blut sich auch hier seit den Verhandlungen um den britischen EU-Austritt aufgestaut hat. Wieder geht es um die Auslegung der Brexit-Verträge, und wie schon im Fall Nordirlands wird gegenseitig der Vorwurf erhoben, die Neuregelungen einseitig zu interpretieren und extrem zu reagieren. Diesmal verläuft die Front allerdings nicht in erster Linie zwischen London und Brüssel, sondern zwischen London und Paris.

„Unangemessene Drohungen“

In der britischen Hauptstadt zeigte man sich vor allem empört über die französische Meeresministerin Annick Girardin. Sie hatte am Mittwoch angekündigt, die Stromversorgung Jerseys zu kappen, sollte das Lizenzsystem für die französischen Fischer nicht verändert werden, bei dem jüngst die meisten Anfragen abgelehnt worden waren. Die Regierung in Jersey sprach von „unangemessenen Drohungen“ aus Paris und dankte dem britischen Premierminister Boris Johnson für dessen Unterstützung. Jersey unterhält zwar eine eigene Regierung und ein Parlament, ist aber als britischer „Kronbesitz“ kein souveränes Land.

International werden die 100.000 Einwohner, die nur 25 Kilometer von der französischen Küste entfernt leben, vom Vereinigten Königreich vertreten. Nach einem Gespräch mit dem Chief Minister Jerseys, John Le Fondré, hatte Johnson am Mittwochabend erklärt, dass jeder Blockadeversuch des Hafens „vollkommen ungerechtfertigt“ sei. Er rief zu einem Dialog zwischen Jersey und Frankreich über den Zugang zu den Gewässern auf und sprach von der „dringenden Notwendigkeit einer Deeskalation“ – um im nächsten Satz die Entsendung der beiden Kriegsschiffe als „Vorsichtsmaßnahme“ bekannt zu geben.

Darauf reagierte Frankreichs Europaminister Clément Beaune mit den Worten: „Von den britischen Manövern lassen wir uns nicht beeindrucken.“ Die Antwort von Präsident Emmanuel Macron, der gerade den 200. Todestag Napoleon Bonapartes gewürdigt hat, kam prompt. Auch wenn es im Elysée-Palast offiziell hieß, man strebe „eine Befriedung“ an, ließ der Armeechef die Patrouillenschiffe Athos und Themis zu der Insel beordern. Im militärischen Muskelmessen kennt sich der Präsident aus: Im November entsendete er drei Fregatten ins östliche Mittelmeer, um dem türkischen Präsidenten „ostentativ“ die französische Präsenz vor Augen zu führen, wie es damals in Paris hieß.

Ein Sprecher der Marinepräfektur in Cherbourg erläuterte, die Patrouillen hätten die Aufgabe, die Situation in Jersey „unter Kontrolle“ zu behalten. Die Blockade des Hafens verfolge das Ziel, „unserem Ärger Luft zu machen“, sagte der Vorsitzende des normannischen Fischerverbandes, Dimitri Rogoff. „Wir wollen nicht zum Angriff übergehen“, fügte er hinzu, als habe ihm jemand Invasionspläne unterstellt.

Seit die Behörden auf Jersey – nach Darstellung aus Paris – am vergangenen Freitag von 344 Anfragen nach Fischereilizenzen nur 41 positiv beschieden haben, kocht der Ärger an der französischen Küste hoch. Im Elysée-Palast erläutert man, dass die Fischer zu Recht protestierten. So seien die meisten Lizenzen mit dem Hinweis verweigert worden, dass die Antragsteller nicht nachweisen konnten, dass sie im Referenzzeitraum zwischen 2012 und 2016 mindestens zwölf Monate in den Gewässern vor Jersey fischten. Für die größeren Boote, die mit moderner GPS-Technologie ausgestattet seien, habe der Nachweis schnell erbracht werden können, erläutert ein Präsidentenberater. Aber die kleineren Fischkutter hätten das Nachsehen, denn ihnen fehlten schnell abrufbare Nachweise.