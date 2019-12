Öffentliches soziales Leben : Das neue Gesicht Saudi-Arabiens

Noch bis vor kurzem fand das Leben in Saudi-Arabien vor allem in den eigenen vier Wänden statt. Mittlerweile verlagert sich jedoch das Leben immer mehr in den öffentlichen Raum. Was steckt dahinter?

Zwei Monate hatte das Festival gedauert, und im Dezember wurde die „Riyadh Season“ noch einmal um zwei Wochen verlängert. Über Monate war das Unterhaltungsprogramm, mit dem die saudische Regierung die Bevölkerung erstmals in großer Zahl auf die öffentlichen Plätze gebracht hat, das dominierende Gesprächsthema der Stadt – und darüber hinaus. Denn die Konzerte, Theateraufführungen und Akrobaten-Shows zogen auch Neugierige aus den arabischen Nachbarländern an, vor allem aus Kuweit und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Derartige Spektakel organisiert die staatliche „Behörde für Unterhaltung“ nun in allen Regionen des Königreichs. Für Saudi-Arabien, wo das Leben bis vor kurzem vor allem in den eigenen vier Wänden stattgefunden hat, wo es weder öffentliche Konzerte noch Kinos gegeben hatte, sind sie nichts weniger als eine Revolution. Die wichtigsten beiden „Seasons“ haben in der zweiten Jahreshälfte in den beiden größten Städten, Dschidda und Riad, stattgefunden. Die Regierung hat tief in die Tasche gegriffen, um eine Infrastruktur für die neuen Freizeitparks zu schaffen und um namhafte Künstler anzulocken.