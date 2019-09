Aktualisiert am

Schleuser auf der Balkanroute : Der Menschenschmuggel in Europa floriert

2017 auch in Deutschland: Bei Frankfurt (Oder) wird ein Lkw auf dem Gelände der Bundespolizei untersucht. 50 Flüchtlinge mussten über Stunden dicht gedrängt auf der Ladefläche eines Lastwagens ausharren - bis Polizisten den Fahrer stoppten. Bild: dpa

Weiterhin gibt es eine große Nachfrage, über den Südosten Europas in dessen Nordwesten zu gelangen – und es mangelt nicht an Anbietern, die sie bedienen. Das beginnt schon am südlichen Vorfeld der Balkan-Route, auf den griechischen Inseln vor der Küste der Türkei. Auf Chios flog vor einiger Zeit ein Schmugglerring auf, der angesichts der verschärften Kontrollen beim Zugang zu den Fähren ans griechische Festland sozusagen einen neuen Seeweg nach Athen gefunden hatte: Auf kleinen privaten Booten wurde die zahlende Kundschaft auf die Nachbarinsel Psara gebracht.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Anders als auf Chios, wo viele Migranten ankommen und täglich mindestens eine große Fähre von und nach Piräus anlegt, wird Psara, wo nur wenige hundert Menschen leben, von Schiffen Richtung Athen nur einmal in der Woche angelaufen. Auf der kleinen Insel gibt es keine ernsthaften Kontrollen beim Zugang – und so lohnte sich der Umweg über Psara für jene, die sich das leisten konnten.