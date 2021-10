Ausbleibende Spenden : Warum COVAX nicht genug Impfstoff für arme Länder liefert

In der indischen Stadt Mumbai warten am 7. September Menschen in langen Schlangen vor einem Impfzentrum Bild: AFP

Während in Deutschland schon mehr als eine Million Menschen eine dritte Corona-Impfung erhalten haben, um ihren Schutz aufzufrischen, sind etwa 97 Prozent der ärmeren Weltbevölkerung noch gänzlich ungeimpft. Das ursprüngliche Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO), bis Ende September zehn Prozent der Menschen in allen Ländern zu impfen, ist in 56 Staaten gescheitert. Die meisten davon liegen auf dem afrikanischen Kontinent.

Franca Wittenbrink Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sprach in der vergangenen Woche von einer „globalen Katas­trophe“. Die Reichen würden vor Covid-19 geschützt, während die Armen dem Virus ausgeliefert seien. Die WHO und die Vereinten Nationen haben sich nun neue Ziele gesetzt: Bis zum Ende des Jahres sollen 40 Prozent der Bevölkerungen aller Länder immunisiert werden; bis Mitte 2022 sollen es 70 Prozent sein. An­gesichts der bisherigen Bilanz stellt sich allerdings die Frage: Können diese Vorhaben überhaupt erreicht werden?