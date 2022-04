Lockdown in Schanghai : Warum China an der Null-Covid-Strategie festhält

Chinas Staatschef Xi Jinping statuiert an Schanghai ein Exempel. Er hat sich mit seiner Coronapolitik verrannt - doch ein Umdenken ist nicht zu erwarten.

Kein Scherz: Personen ohne Symptome oder mit einem milden Krankheitsverlauf am 1. April im Shanghai New International Expo Center Bild: AP

Als Peking in dieser Woche fünf neue Coronafälle meldete, behaupteten die lokalen Behörden, das Virus habe sich aus Südkorea auf importierten Kleidern in die chinesische Hauptstadt geschlichen. Personen, die mit solchen Textilien zu tun hätten, müssten deshalb fortan jede Woche einen PCR-Test machen. Darüber könnte man lachen, wenn es nicht so ernst wäre und bedenklich viele Leute diesen xenophoben Unsinn glaubten. Noch beunruhigender ist, dass viele Forscher bereit sind, den Irrwitz mit pseudowissenschaftlichen Erklärungen zu unterfüttern.

Darin zeigt sich wieder einmal die Macht der chinesischen Propaganda, die das Land seit dem Beginn der Pandemie in ein Paralleluniversum geführt hat. Gesunder Menschenverstand ist zum Volksfeind erklärt worden. Die Wissenschaft ist dem Diktat von Machthaber Xi Jinping unterworfen, der seine Coronapolitik als Kampf der Systeme zwischen „Chinas Ordnung“ und „dem Chaos im Westen“ inszeniert.