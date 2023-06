Der Verteidigungsminister will asiatische Staaten für die globale Front gegen Putin gewinnen. Dafür will er ihnen etwas bieten. Ist Deutschland soweit?

Wenn der deutsche Verteidigungsminister nach Asien reist, so steht auch dort die Ukraine ganz oben auf seiner Themenliste. Auf der Sicherheitskonferenz in Singapur wollte Boris Pistorius die asiatischen Sinne dafür schärfen, dass Russlands Angriffskrieg alle angeht.

Ein Sieg Putins in der Ukraine wäre in der Tat wie eine Einladung zu Revisionismus auch in der Indopazifik-Region. Al­lerdings wusste Pistorius, dass sein Publikum vor allem den Umkehrschluss ziehen würde: Wenn Europa will, dass asiatische Staaten für Kiew Partei ergreifen, dann muss es uns zuerst zeigen, dass es im Ernstfall an unserer Seite stünde. Also im Zweifel: gegen China.

Zeitenwende ist mehr als Ukraine

Daher hat der SPD-Politiker versprochen, dass Berlin die regelbasierte Weltordnung verteidigt, wo auch immer sie bedroht werde – und im gleichen Atemzug angekündigt, Deutschland überdenke seine Rüstungsexportpolitik, um „Partner“ (und nicht nur Verbündete) bei ihrer Selbstverteidigung zu unterstützen.

Weder damit noch mit der abermaligen Entsendung einer Fregatte ins Südchinesische Meer wird Deutschland über Nacht zu einem zentralen Asien-Akteur. Berlin behält zudem auch künftig deutsche Handelsinteressen im Auge, wenn es nicht nur seine Rüstungs- sondern auch seine Chinapolitik „überdenkt“.

Die Botschaft aber ist eindeutig: Die Zeitenwende muss sehr viel mehr umfassen als das temporäre Außerkraftsetzen der „Kultur militärischer Zurückhaltung“ bis zur Befriedung des Ukrainekriegs. In Singapur mögen viele das gern gehört haben. In Berlin auch?