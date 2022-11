Früherer Diplomat im Interview : „Putin ist eine Geisel seines Systems“

Aktualisiert am

Russlands Präsident Putin bei einem Truppenbesuch in der Region Rjasan im Oktober 2022. Bild: AP

Herr Bondarjew, was haben Sie als junger Mann an Wladimir Putin geschätzt?

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Die Neunzigerjahre waren für uns Russen eine erniedrigende Erfahrung. Wir waren vorher eine mächtige Nation, jetzt waren wir ein Niemand. Wir wurden wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Dann kam Putin. Er war anders als Präsident Jelzin. Der wurde als betrunkener, kranker Mann gesehen, als schwacher Präsident. Putin war jünger, er konnte ohne Manuskript sprechen, er war dynamisch, selbstbewusst. Er sagte, wir würden nie mit Terroristen verhandeln. Wir würden sie bekämpfen. Wir würden nie mehr Schwäche zeigen. Das mochten die Menschen. Sie waren es leid, erniedrigt zu werden. Ich habe bei der Präsidentenwahl 2000 für Putin gestimmt. Ich hatte das Gefühl, er ist unsere einzige Chance.

Als Sie dann Diplomat wurden, hatten Sie da das Gefühl, am Aufbau eines neuen Russlands mitzuwirken?

Nein. Putin wollte nie etwas Neues aufbauen. Nach wenigen Jahren an der Macht wollte er die Vergangenheit und sowjetischen Traditionen wiederbeleben.

Sie waren dann 20 Jahre lang Diplomat, zuletzt in der russischen UN-Vertretung in Genf. Warum haben Sie im Mai gekündigt?

Wegen des Krieges. Er widerspricht russischen Interessen. Er dient nur Putin und seinem Wunsch, für immer Präsident zu bleiben. Um politisch zu überleben, ist er bereit, das Land zu opfern.

War die Invasion wirklich eine Überraschung für Sie? Sie waren doch Teil des Apparats.

Ja. Niemand von uns wusste etwas.

Wer entscheidet in Russland? Ein kleiner Zirkel im Kreml?

Niemand weiß, wer die Entscheidungen trifft. Da ist Präsident Putin. Aber mit wem berät er sich? Niemand weiß das. Vielleicht mit Leuten, die keine offizielle Position haben.

Wer ist Putin für Sie ? Wird er nur schlecht beraten? Oder ist er ein Diktator, ein Krimineller, ein Faschist?

Er hat dieses Regime errichtet. Es fußt auf Korruption, und zwar auf allen Ebenen des Staates und der Gesellschaft. Alles ist auf ihn ausgerichtet. Er ist die Säule, die alles stützt. Keiner aus seinem Zirkel kann die gleiche Autorität ausüben. Ich bin mit Alexej Nawalnyj einer Meinung, dass man Russland als Mafiastaat beschreiben kann. Alles beruht auf informellen Beziehungen und Vereinbarungen. Ganze Ministerien oder föderale Behörden werden für bestimmte Personen geschaffen. Wenn Putin in den Ruhestand träte, wäre er seinem Nachfolger ausgeliefert. Er hätte keine Garantien für seine Sicherheit.

Kämpft Putin also auch um sein körperliches Überleben?

Ja. Er ist eine Geisel seines Systems.

Sie waren ein Insider, nehmen Sie uns mit in den russischen Regierungsapparat. Glauben die Menschen dort selbst an die Propaganda, die sie verbreiten?

Manche glauben daran. Andere produzieren Propaganda, weil sie an die Ziele glauben. In den vergangenen Jahren sind viele Regierungsvertreter zu der Überzeugung gelangt, dass sie die größten politischen Spieler auf dem Planeten sind. Niemand kann sie übertrumpfen. Sie sind stark, mächtig, und sie können tun, was immer sie wollen. Diese Leute glauben wirklich, dass sie im Recht sind.

Aber diese Diplomaten sind doch hochintelligent und gebildet. Die wissen doch, dass die Propaganda falsch ist.