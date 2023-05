Joe Biden ließ in seinem Bewerbungsvideo für eine zweite Amtszeit keinen Zweifel daran, wer ein weiteres Mal an seiner Seite stehen wird. Mehrere Aufnahmen zeigten Kamala Harris: während einer Pride-Parade, mit ihm im Oval Office, in einer Umarmung mit seiner Frau Jill. Hätte der Präsident seine Vizepräsidentin für die Wiederwahlkampagne ausgetauscht, wäre das denn auch einem Eklat gleichgekommen. Es wäre das erste Mal seit 47 Jahren gewesen. Und doch hatte es Stimmen gegeben, die genau das forderten. In zwei Jahren und vier Monaten im Amt ist es Harris in den Augen vieler nicht gelungen, ihren Stil zu finden. In jüngsten Umfragen bewerten 53 Prozent der Amerikaner sie negativ.

Das dürfte unter den aktuellen Umständen besonders fatal sein. Vor der Präsidentenwahl 2020 waren alle Augen auf Biden gerichtet, den Mann, von dem viele hofften, dass er es mit Donald Trump aufnehmen kann. Dieses Mal ist das anders. Wegen Bidens hohem Alter rückt plötzlich die 58 Jahre alte Harris in den Vordergrund. Sie wäre es, die übernimmt, wenn der zum Zeitpunkt des Amtsantritts 82 Jahre alte Biden das Präsidentenamt nicht mehr ausüben kann. Doch wäre sie dazu in der Lage? Das bezweifeln nicht nur Republikaner, sondern auch Politiker aus den eigenen Reihen, und das schon seit den frühen Anfängen.