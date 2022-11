Baerbock in Zentralasien : Mit denen handeln, die begonnen haben, sich zu wandeln

Verewigt auf Jeansstoff: Außenministerin Baerbock am Mittwoch beim Besuch einer Jeansfabrik in Samarkand Bild: dpa

Im Restaurant „Zargaron“ in der Altstadt Samarkands werden gerade die gegrillten Tomaten und Hackspieße aufgetragen, da ziehen die deutschen Unternehmer am Tisch Bilanz. Das Essen in Usbekistan: sehr gut. Aber noch wichtiger: Die Reise hat sich auch geschäftlich gelohnt. Die Tischgesellschaft ist im Tross von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hier. Heinrich Kerstgens zum Beispiel, er ist Konzernbevollmächtigter des Logistikunternehmens Rhenus SE & Co. KG. Ihn interessiert, auf welchen Wegen große Mengen von Containern von Usbekistan nach Deutschland transportiert werden könnten. Er muss wissen, in welchem Zustand die Schienen, Straßen, Häfen sind, wo neue Terminals gebaut werden können. „Sehr positiv überrascht“ ist er, lobt die Professionalität der Usbeken, ihren ehrlichen Willen, ins Geschäft zu kommen. Die Außenministerin lobt er auch. Sie habe den deutschen Unternehmern viel zugehört, ihre Mitarbeiter Notizen machen lassen. „Das Wort Follow-up fiel oft.“

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin.

Dass Baerbock eine Wirtschaftsdelegation dabei hat, ist keineswegs üblich. Es ist sogar das erste Mal. Zehn Leute sind es, Geschäftsführer, Vorstände, auch zwei Mitglieder des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft. Sie haben drei Tage volles Programm. Hat Baerbock einen Termin in einem Bergbau oder einer Jeansfabrik, fahren sie mit, und für die Stunden, die Baerbock Politiker oder Aktivisten trifft, hat das Auswärtige Amt ihnen Termine mit noch mehr Unternehmern organisiert.