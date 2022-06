Politische Pflanzkunde : Baerbocks mickrige Pinie in Islamabad

Am pakistanischen Außenministerium dürfen Gäste ein Bäumchen pflanzen. Jetzt hat das auch Annalena Baerbock getan. Aber warum ist die botanische Hinterlassenschaft ihres usbekischen Amtskollegen dreimal so groß?

Im Garten des pakistanischen Außenministeriums leidet der Rasen. Die Sonne brennt, 42 Grad Celsius. Von einem sprudelnden Brunnen an der betonierten Auffahrt her weht ein Hauch Feuchtigkeit herüber. Sie hält auch die kleine Pinie am Leben, die am Rande des braun-grünen Rasens ihr Dasein fristet. Das Bäumchen erinnert an Außenminister Heiko Maas. Ein rechteckiger Stein davor besagt, Maas habe sie am 31. August vorigen Jahres gepflanzt.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Es sollte ein Zeichen sein, grüne Hoffnung, Klimawandelaufhalter und so weiter. Pakistan forstet auf. Andere Besucher haben ebenfalls Bäume gepflanzt, vor allem Europäer, etwa Dänemarks Außenminister. Einige kommen von früheren pakistanischen Außenministern. Sie sind etwa zehnmal so groß wie die kniehohe Maas-Pinie.