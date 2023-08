Polens Präsident Andrzej Duda bei der Militärparade in Warschau am 15. August 2023 Bild: Reuters

Am Montagabend war es so weit: Die neuesten Panzer der polnischen Armee, amerikanische Abrams, verließen ihre Kaserne am östlichen Stadtrand von Warschau. Auf Sattelschleppern wurden sie vorsichtig durch das Tor bugsiert und machten sich langsam auf ihren Weg in die Innenstadt. Der Verkehr wurde behindert, aber das schien niemanden zu stören. Einige Autofahrer hupten freundlich, jemand winkte. Die sonst zu erwartenden Handy-Fotografen waren dieses Mal vorsichtig. Schließlich hatte das Parlament im Juli ein Gesetz überarbeitet, in dem es jetzt heißt: Fotografieren und Filmen bei Geld- und Haftstrafe verboten.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Das betrifft „Objekte von besonderer Wichtigkeit für die Sicherheit oder Verteidigungsfähigkeit des Staates“, aber ausdrücklich auch „Objekte des Ministeriums für nationale Verteidigung“, die nicht als Objekte besonderer Wichtigkeit eingestuft sind. Ist ein Panzer ein „Objekt“? Wie ist es mit Bahnhöfen und Brücken? Genaues weiß noch niemand, das Gesetz, vom Präsidenten noch nicht unterschrieben, dürfte erst im Herbst in Kraft treten. Aber eines ist klar: Die Remilitarisierung Europas, die mit Russlands Angriffen auf die Krim und die Ostukraine 2014 begann, geht weiter. So kehren auch die Fotoverbote zurück, die früher ein Markenzeichen der Überwachungsstaaten des Ostblocks waren.

Der Anlass für den Ausflug der Panzertruppe war ein feierlicher: Am 15. August wird in Polen seit der Wende der „Tag der Polnischen Armee“ begangen. Das Datum erinnert an das „Wunder an der Weichsel“ von 1920: Damals im August, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, hatte das gerade wiedervereinte Polen die Truppen des neuen, bolschewistischen Russlands, die das „Feuer der Weltrevolution“ weiter nach Deutschland tragen wollten, erst am östlichen Stadtrand von Warschau gestoppt. Da der Tag mit Mariä Himmelfahrt zusammenfällt, ist er arbeitsfrei.

Polen fühlt sich bedroht

Während der Pandemie gab es keine Parade, und auch 2022, unter dem Schock des Großangriffs auf die Ukraine, verzichtete Polen darauf. Nun aber war ein ganz großer Aufmarsch geplant. Auch Vorführmodelle jener neuen Waffensysteme, die in Amerika oder Südkorea bestellt, aber noch nicht eingetroffen sind, hieß es im Vorfeld, würden entlang der Weichsel an Tausenden Zuschauern vorbeirollen oder vorbeifliegen.

Polen fühlt sich bedroht, denn seit dem vergangenen Sommer ist einiges geschehen. Eine offenbar ukrainische Flugabwehrrakete ist über die Grenze geflogen und hat zwei polnische Dorfbewohner getötet; eine russische Ch-55-Rakete kam nachts im Tiefflug und landete mitten in einem Wald in Polen. Merkwürdige Ballons flogen aus Belarus mit dem Wind nach Westen, und am 1. August flogen zwei Armeehubschrauber aus dem Nachbarland etwa drei Kilometer tief nach Polen hinein. Hinzu kommen wüste Drohungen und Beschimpfungen von Spitzenpolitikern und staatsnahen Journalisten in Russland und Belarus, gekrönt von einer Aussage Sergej Karaganows.

Der bis zum Kriegsausbruch in der Welt gern zitierte Nestor der russischen Außenpolitik-Fachleute sagte in einem Interview im Juni, der Westen „muss wissen, dass wir bereit sind, für alle seine heutigen und künftigen Aggressionen einen Rache-Präventivschlag zu führen“. Amerika werde kaum zur Verteidigung der Europäer zurückschlagen und „zum Beispiel Boston für, sagen wir, Posen opfern“. Darüber gerät die Gewaltanwendung gegen polnische Grenzbeamte in Vergessenheit – diese werden über den Grenzzaun zu Belarus hinweg immer öfter mit Gegenständen beworfen, angeblich von Migranten aus Drittländern, die in die Europäische Union einreisen wollen.