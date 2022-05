Bewegung im Justizstreit : Warschau geht auf Brüssel zu und hofft auf Geld

Aktualisiert am

Der Sejm in Warschau im August 2021 Bild: dpa

Das polnische Abgeordnetenhaus, der Sejm, hat die Abschaffung der umstrittenen Disziplinarkammer am Obersten Gericht gebilligt und damit eine Annäherung im Streit um die polnische Justiz zwischen Warschau und Brüssel möglich gemacht. In zweiter Lesung stimmten am Donnerstagabend 231 Abgeordnete für den Entwurf, dagegen waren 208.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Das Gesetz geht nach der Verabschiedung im Sejm nun an das Oberhaus, den Senat, der binnen 30 Tagen darüber abstimmen muss, ehe Präsident Andrzej Duda es unterschreiben kann. Duda hatte den Entwurf Anfang Februar vorgelegt und zur Begründung gesagt, er hoffe, es werde „Zweifel auf europäischer Ebene“ an der Rechtsstaatlichkeit im Land beseitigen helfen und „die Einheit der EU stärken, die wir heute alle so brauchen“.

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Disziplinarkammer abzuschaffen, die in Disziplinarfällen gegen Richter urteilen und auch die Immunität von Richtern aufheben können sollte. Auch Klagen gegen Anwälte und Staatsanwälte sollten in bestimmten Fällen vor die Kammer gelangen. Kritiker befürchteten einen ungebührlichen Einfluss des Regierungslagers auf die Richter.

„Kammer für berufliche Verantwortung“

Anstelle der umstrittenen Disziplinarkammer soll eine neue „Kammer für berufliche Verantwortung“ eingerichtet werden. Für deren Besetzung sollen unter allen Richtern des Obersten Gerichts mit Ausnahme des Gerichtspräsidenten 33 Personen ausgelost werden. Der Staatspräsident wird aus ihnen jeweils elf Richter für eine Amtszeit von fünf Jahren berufen. Der Entwurf sieht auch in Zweifelsfällen eine Prüfung der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit von Richtern vor.

Für Warschau ist die Gesetzesänderung der erste große Schritt im Konflikt um die Freigabe von Milliardenbeträgen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Polen müsse sich „verpflichten“, so hatte es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im vorigen Oktober gefordert, „die Disziplinarkammer aufzulösen, das Disziplinarrecht abzuschaffen oder zu ändern und einen Prozess zur Wiedereinsetzung der Richter zu beginnen“. Letzteres bezog sich auf die Rehabilitierung von Personen, die von der Kammer bestraft worden waren.

Beim Disziplinarrecht geht es um Bestimmungen, die Richtern etwa politische Aktivitäten untersagen und die Anrufung des EuGH unter Strafe stellen. Wie in Brüssel zu hören ist, reicht der Kommission das vorgelegte Gesetz aus, um nun den Wiederaufbauplan zu genehmigen, den Warschau bei ihr eingereicht hat.

Polen muss „Meilensteine“ erfüllen

Das bedeutet aber nicht, dass auch Geld fließen wird. So wäre es nur gewesen, wenn beide Seiten sich bis Ende vorigen Jahres auf den Plan verständigt hätten – dann hätte Warschau, wie alle anderen Staaten, 13 Prozent der Gesamtmittel als Vorschuss bekommen können. Jetzt aber muss es die Auszahlung einer regulären Tranche beantragen und dafür nachweisen, dass es die vereinbarten „Meilensteine“ auch tatsächlich erfüllt. Dafür reicht dann nicht die politische „Verpflichtung“ aus, sie muss gesetzlich umgesetzt sein, also alle gesetzgeberischen Stationen durchlaufen haben.