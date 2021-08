Anschlag am Kabuler Flughafen : Magnetische Wirkung auf Internationale des Terrors

Die Regierungen, die an der Rettungsmission in Afghanistan beteiligt sind, hatten vor wachsender Terrorgefahr gewarnt. Die Warnungen waren allzu berechtigt, wie sich zeigt.

Die Regierungen, die sich an der Rettungsmission in Afghanistan beteiligen, hatten unisono vor wachsender Terrorgefahr insbesondere am Flughafen von Kabul gewarnt, vor dem weiter Tausende auf Ausreise warteten. Die Gefahr, dass sich Selbstmordattentäter der Terrormiliz „Islamischer Staat“ unter die Wartenden mischen, wurde für so groß gehalten, dass ausländische Staatsbürger davor gewarnt wurden, zum Flughafen zu kommen.

Die Warnungen waren berechtigt, wie der Anschlag am Donnerstag gezeigt hat. Die Bedrohung jedoch, die sich nach der Machtergreifung der Taliban zusammenbrauen könnte, geht weit darüber hinaus.

Die Rückkehr der Taliban dürften alle islamistischen Terrorgruppen und Dschihadisten als großen Sieg über den Westen feiern. Nach der vernichtenden Niederlage des IS im Irak und in Syrien lässt sich dieser Sieg trotz dessen Rivalität mit den Taliban propagandistisch ausschlachten. Zudem bietet ihre neue Herrschaft operative Aussichten. Afghanistan könnte abermals zur Plattform für transnational operierende Terrorgruppen werden, wie schon vor zwanzig Jahren.

Es wäre nicht verwunderlich, ginge von dem Land wieder eine magnetische Wirkung auf die Internationale des Terrors aus, erhielte der Dschihadismus neuen Auftrieb. Fachleute bezweifeln zwar, dass Al Qaida noch zu großen Terroranschlägen in der Lage sei. Doch nach den vielen Fehleinschätzungen, die dem Debakel des Abzugs zugrunde lagen, hält man besser nichts für unmöglich. Die Terrorgefahr ist real!

Zunächst allerdings dürfte sich die Diskussion über eine Verlängerung der militärisch organisierten Rettungsmission erledigt haben. Diese Mission wird eher schneller enden als verlängert werden. Das ist bitter für all jene, die noch darauf hoffen, ausgeflogen zu wedren. Wenn die westlichen Soldaten abgezogen sein werden, sind sie auf Gedeih und Verderb den Taliban ausgeliefert.