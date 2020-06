China unter Verdacht : Australien beklagt schwere „staatsbasierte“ Cyberattacke

Australiens Regierung und Industrie sind laut Premierminister Scott Morrison Opfer von großangelegten und „heimtückischen“ Cyberattacken geworden. „Auf der Basis von Beratungen unserer Cyber-Experten werden australische Organisationen derzeit von einem hochentwickelten staatsbasierten Cyber-Akteur ins Visier genommen“, sagte Morrison am Freitag in Canberra. „Das Ziel sind australische Organisationen aus mehreren Sektoren, darunter Regierungen auf allen Ebenen, Industriebetriebe, politische Organisationen, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, sowie andere Anbieter essentieller Dienstleistungen und die Betreiber kritischer Infrastruktur“, sagte Morrison.

Der Regierungschef machte keine Angaben darüber, welches Land als Urheber in Frage komme. Er verwies aber darauf, dass nur wenige Staaten über die entsprechenden Fähigkeiten verfügten. Australische Analysten gehen deshalb davon aus, dass China hinter den Attacken steckt.

Der „Sydney Morning Herald“ berichtete unter Bezugnahme auf Regierungsquellen, die Vorfälle erinnerten an eine ähnliche Attacke auf das Computersystem des australischen Parlaments im Februar 2019. Damals war China als mögliches Ursprungsland genannt worden. Den Angaben nach seien im großen Stil Links zu falschen Websites und Anhänge verschickt worden, die Malware enthielten. Außerdem seien Programme installiert worden, die meldeten, wenn eine E-Mail verfasst würde.

„Natürlich ist es China“

Dem Regierungschef zufolge hätten die Attacken über viele Monate zugenommen. „Natürlich ist es China. Nur wenige Länder haben die Fähigkeiten: Russland, China, die Vereinigten Staaten, Großbritannien und vielleicht Iran und Nordkorea, wenn auch nicht in diesem Ausmaß“, schrieb Tom Uren, Cyber-Sicherheitsexperte am Australien Strategic Policy Institute (ASPI), auf Twitter. „Auf dieser Liste dürfte nur China Interesse an einem so breiten Ansatz haben.“ Mit der extra einberufenen Pressekonferenz wolle der Premier demzufolge offenbar innenpolitisch Bewusstsein für das Problem schaffen, aber auch ein Zeichen an China senden, dass die Attacken auf höchster Ebene in Canberra ernst genommen würden.

Die Beziehungen zwischen den beiden Handelspartner haben sich in den vergangenen Jahren sehr verschlechtert. In Peking hatte Australiens Vorpreschen bei der Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung der Coronavirus-Pandemie für Unmut gesorgt. Der chinesische Botschafter in Canberra hatte daraufhin indirekt mit einem Boykott australischer Waren und Dienstleistungen gedroht. Seitdem hat China hohe Zölle auf australische Gerste erhoben und Einfuhrverbote über mehrere australische Fleischbetriebe verhängt. Außerdem mahnte die chinesische Regierung Studenten und Touristen zur Vorsicht bei Reisen nach Australien. Sie verwies auf die Corona-Pandemie und Vorfälle von Rassismus gegenüber asiatisch aussehenden Menschen in Australien.

Liberale Demokratie untergraben

Die Pressekonferenz ist auch ein Ausdruck der zunehmenden Sorgen, die sich Australien darüber macht, was der Aufstieg Chinas für sich und die Region bedeutet. So hatte die Außenministerin Marise Payne kürzlich in einer Rede außergewöhnlich deutlich vor „Desinformation“ gewarnt, mit denen Länder im Zuge der Coronavirus-Pandemie die Demokratie unterminierten. Sie bezog sich auf einen Bericht der Europäischen Kommission, der vor allem China und Russland hervorgehoben hatte. „Aus unserer Sicht ist es bedenklich, dass manche Länder die Pandemie missbrauchen, um die liberale Demokratie zu untergraben und ihre autoritären Modelle anzupreisen“, sagte Payne. Die Außenministerin hatte als erste australische Politikerin die Forderung nach einer Untersuchung der Pandemie erhoben.