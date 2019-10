Nordsyrien : Hoffnungen auf dauerhafte Waffenruhe gedämpft

Neue Gefechte und türkische Drohungen haben am Dienstag die Hoffnung auf einen dauerhaften Stopp der Gewalt im Norden Syriens geschmälert. Laut einer russisch-türkischen Übereinkunft endete dort am frühen Dienstagabend eine 150 Stunden dauernde Waffenruhe. Die Führung in Ankara hatte ein dauerndes Schweigen der Waffen in Aussicht gestellt, es aber an die Bedingung geknüpft, das kurdische Milizionäre der „Volksverteidigungskräfte“ YPG aus einem dreißig Kilometer breiten Streifen entlang der Grenze abziehen.

„Der Kampf ist nicht vorbei“

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar wurde am Dienstag wenige Stunden vor dem Ende der 150-Stunden-Frist von der Zeitung „Sabah“ mit den Worten zitiert: „Der Kampf ist nicht vorbei. Uns ist klar, dass er nicht enden wird.“ Es würden sich noch YPG-Milizionäre in der Grenzstadt Manbidsch und in Tel Rifaat aufhalten. Beide Orte sollten gemäß russisch-türkischer Übereinkunft geräumt werden.

Allerdings gab es am Dienstag schon vor dem Ende der Waffenruhe Kämpfe zwischen arabischen Milizen unter türkischem Kommando und Kräften des Assad-Regimes, die von der kurdischen Autonomieverwaltung zur Hilfe gerufen worden waren. Die Nachrichtenagentur AFP meldete am Nachmittag, sechs syrische Soldaten seien in der Nähe des Grenzortes Ras al Ain getötet worden. Es seien die ersten Gefechte zwischen syrischen Soldaten und türkischen Kräften gewesen. Kämpfe gab es auch in der Nähe des Ortes Tel Tamr.

Arabische Milizionäre unter türkischer Führung verbreiteten am Dienstagnachmittag Videos, wie sie in Stützpunkten des syrischen Regimes einrückten und syrische Flaggen niederrissen. Sie posierten außerdem mit gefangenen und getöteten Soldaten des Regimes.

Maas spricht sich für dauerhafte Waffenruhe aus

Das russische Verteidigungsministerium wies kurdische Berichte zurück, laut denen russische Militärpolizei, welche gemäß der Übereinkunft im Grenzgebiet patrouillieren soll, unter Beschuss geriet. Vielmehr sei vor einem Treffen russischer Militärpolizei mit türkischen Kräften an der syrisch-türkischen Grenze ein Sprengsatz detoniert. Es handele sich um eine „erfolglose Provokation“, es habe keine russischen Verletzten gegeben, behauptete das Ministerium.

In Kairo sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas am Dienstag, es gebe Anzeichen dafür, dass die 150 Stunden Waffenruhe genutzt worden seien, um gegenseitige Zusagen in die Tat umzusetzen. „Jetzt kommt es darauf an, dass die Waffen dauerhaft schweigen.“ Laut Angaben der UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR flohen in den vergangenen zwei Wochen mehr als 12.000 Menschen aus dem Nordosten Syriens.