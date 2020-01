Irans Raketenangriff im Irak : Schon die Vergeltung oder erst der Anfang?

Als einen „Schlag ins Gesicht“ der Vereinigten Staaten feierte Irans Revolutionsführer Ali Chamenei am Mittwochmorgen die Raketenangriffe auf die zwei amerikanischen Stützpunkte im Irak. Er forderte, dass die Amerikaner die „Region“ nun verlassen müssten. Kurz nachdem die Boden-Boden-Raketen auf dem Luftwaffenstützpunkt Ain al Assad und in der amerikanischen Basis von Arbil, der Hauptstadt der autonomen Region Irakisch-Kurdistan, eingeschlagen waren, skizzierte ein Kommandeur der Revolutionswächter im iranischen Fernsehen das Szenario der kommenden Wochen. Die Angriffe auf die Ziele im Irak seien nur der erste Schritt gewesen, warnte er. Iran werde Amerika nicht verschonen. Unklar blieb zunächst, ob die ballistischen Raketen aus Iran abgeschossen worden sind oder aber von irakischem Territorium.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Wenig später versuchte Regierungssprecher Ali Rabiei diese Drohung abzuschwächen. Er dankte den Revolutionswächtern, deren Luftwaffe die Angriffe durchgeführt hatte. Denn sie seien eine legitime Antwort auf die Tötung des Generals Qassem Soleimani. Iran wolle zwar keinen Krieg, nehme aber auch keine Aggression hin, so Rabiei.

Der Vergeltungsschlag erfolgte unmittelbar nach dem Ablauf der dreitägigen Staatstrauer und der Beisetzung Soleimanis in seiner Heimstadt Kerman. Mutmaßlich war er der Anfang einer Reihe größerer Angriffe, die noch vorbereitet werden. Welche dann tatsächlich durchgeführt werden, hängt offenbar auch von den jeweiligen amerikanischen Reaktionen ab.

In diese Richtung wiesen auch Äußerungen des iranischen Präsidenten. Hassan Rohani bedankte sich am Mittwoch bei den Revolutionswächtern „für die konsequente Antwort“ auf die Tötung Soleimanis und fügte hinzu: „Falls die Amerikaner weitere Angriffe und Verbrechen gegen Iran planen sollten, werden wir eine Antwort geben, die noch härter ist als der heutige Angriff.“

Zwei Daten von großer Bedeutung

Iran wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit an zwei Daten orientieren. Zunächst begeht die Islamische Republik am 11. Februar den Jahrestag der Revolution im Jahr 1979. Die Feiern zu diesem Anlass beginnen immer am 1. Februar. An jenem Tag kehrte Ajatollah Ruhollah Chomeini aus dem Exil in Paris zurück, am 11. Februar war der Machtkampf zwischen der Armee des Schahs und den Revolutionären beendet. Nach iranischem Verständnis könnten Vergeltungsschläge in diesen Tagen, die in Iran „Tage der Morgenröte“ heißen, den Sieg der Revolution unterstreichen. Diese hat sich auch die Vertreibung der Vereinigten Staaten aus dem Nahen Osten zum Ziel gesetzt.

Im Kalender der schiitischen Muslime ist der 13. Februar ein weiterer bedeutungsschwerer Tag. Denn eines Toten wird am vierzigsten Tag nach dessen Tod, arabisch „Arbaeen“, auf besondere Weise gedacht. Bei Soleimani wird das der 13. Februar sein. Sichtbar wird die Bedeutung dieser Tradition, wenn in jedem Jahr vierzig Tage nach der Tötung des den Schiiten heiligen Imams Hussein im Jahr 680 viele Millionen Schiiten nach Karbala im Irak pilgern. Dort liegt der als „Märtyrer“ verehrte Hussein begraben. Auch Soleimani gilt den iranischen Schiiten als „Märtyrer“. Im schiitischen Islam führen der Märtyrertod und die Selbstaufopferung für den Glauben unmittelbar ins Paradies.

Das Ziel Arbil war keine Überraschung

Mehrere iranische Nachrichtenagenturen berichteten, die ballistischen Raketen hätten beide Ziele „voll“ getroffen. Dabei seien „mehr als achtzig amerikanische Kräfte“ getötet worden. Die irakischen Streitkräfte äußerten am Mittwochmorgen umgehend, es habe keine eigenen Opfer gegeben. Sie bezifferten die Zahl der Raketen, die in Ain al Assad eingeschlagen sind, mit 22 und die im kurdischen Arbil mit fünf.