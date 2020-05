Wanderarbeiter in Indien : Die Karawane des Elends

Wanderarbeiter stehen dicht gedrängt in Mumbai, um in Busse zu gelangen. Bild: EPA

Zwischen Staub und Geröll hocken sie auf dem Boden. Die Autobahnbrücke über ihren Köpfen bietet etwas Schutz vor der Hitze. Die meisten tragen Gesichtsmasken oder haben sich Stofftücher über Mund und Nase gebunden. Neben ihnen stehen Rucksäcke, Taschen und Bündel mit ihren Habseligkeiten.

Die Wanderarbeiter sind hier in Ghazipur gestrandet, einem Ort an der Grenze der Hauptstadt Delhi zum Nachbarstaat Uttar Pradesh. Viele haben seit Stunden nichts gegessen, außer ein paar Bananen, die jemand verteilt hat. Die Polizei hat in der Umgebung Barrikaden aufgebaut. Sie will die Tausende von Arbeitern, die auf dem Weg in ihre Heimatdörfer sind, von der Wanderung abhalten. „Uns wurde gesagt, dass wir auf der anderen Seite der Grenze Transportmittel finden könnten. Aber die Polizei lässt uns nicht durch“, sagt Dinesh, ein 32 Jahre alter Wanderarbeiter, der sich auf dem Weg in seinen 400 Kilometer entfernt liegenden Heimatort befindet.