Labour-Erfolg in Wales : Wenn der Ministerpräsident den eigenen Garten umgräbt

Nach den jüngsten „Zwischenwahlen“ in Großbritannien wurde die Labour Party als der große Verlierer dargestellt. Dabei schnitt sie mancherorts gar nicht so übel ab. Aber wer im Vereinigten Königreich blickt schon bis Wales? Mark Drakeford, der dort seit 2018 als Ministerpräsident („First Minister“) regiert, verteidigte seinen Posten – seine Labour Party erhielt sogar einen Sitz mehr im Cardiffer „Senedd“. Dass der Erfolg im allgemeinen Abgesang auf Labour unterging, liegt bösen Zungen zufolge auch daran, dass Drakeford die kleine Nation am Westende der Insel geradezu verkörpere: unauffällig und ein bisschen hinterwäldlerisch.

Man weiß nicht einmal, ob sich Drakeford davon beleidigt fühlen würde. Er ist stolz darauf, verwurzelt zu sein, eine Kuh melken zu können und Tomaten auf dem Fensterbrett seines Büros zu ziehen. Zu Hause den Garten umgraben, sagte er einmal, befriedige ihn mehr als politische Arbeit – immerhin sehe man einen Anfang und ein Ende. Drakeford, 66 Jahre alt, hat nie außerhalb von Wales gelebt und gearbeitet; einzige Ausnahme war sein Latein-Studium in Kent. Seit die drei Kinder selbständig sind, wohnt der Professor für angewandte Sozialwissenschaften mit seiner Frau und der Schwiegermutter in einem Haus zusammen. Weil die beiden Frauen Risikogruppen angehörten, zog er während der Pandemie in die Gartenlaube. In Mußestunden spielt er Klarinette.