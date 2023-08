Aktualisiert am

Waldbrände in Griechenland : Woher kamen die 18 verbrannten Menschen?

In Griechenland werden 18 verkohlte Leichen von Menschen gefunden, die niemand als vermisst gemeldet hat. Die Behörden vermuten, es seien Migranten gewesen. Doch offene Fragen bleiben.

Nach den verheerenden Waldbränden auf Rhodos sowie in anderen Regionen im Juli wüten in Griechenland seit einigen Tagen wiederum große Feuer, die in mehreren Teilen des Landes auch Todesopfer gefordert haben und weiterhin immensen Sachschaden verursachen.

Einem Waldbrand im äußersten Nordosten des Landes im Grenzgebiet zur Türkei fielen offenbar 18 Migranten zum Opfer, die zuvor aus dem Nachbarland kommend den Grenzfluss Evros überquert hatten. Feuerwehrleute hatten am Dienstag bei einem Dorf unweit der Hafenstadt Alexandroupolis die verkohlten Leichname von 16 Männern und zwei männlichen Kindern geborgen. Die Opfer wurden in mehreren kleinen Gruppen in wenigen Hundert Meter Entfernung voneinander gefunden. Geklärt war die Identität der Toten zunächst nicht.

Ein Sprecher der Einsatzkräfte teilte jedoch mit, da es in der abseits der Touristenströme liegenden Region von der ortsansässigen Bevölkerung keine Angaben über vermisste Personen gegeben habe, werde die Möglichkeit untersucht, dass es sich bei den Opfern um Personen handeln könnte, die illegal ins Land eingereist waren. Einheimische hatten Warnungen auf ihre Mobiltelefone erhalten, in denen sie zur sofortigen Räumung gefährdeter Gebiete und Ortschaften aufgefordert wurden. Die Migranten ahnten dagegen vermutlich nichts von der Gefahr, bis es zu spät war und die Flammen ihnen alle Fluchtwege versperrten.

Nicht auf der üblichen Migrantenroute

Die griechische Polizei wies allerdings darauf hin, dass sich die Gegend, in der die menschlichen Überreste der Opfer gefunden wurden, nicht an der Route befunden habe, der Migranten normalerweise folgten. Die übliche Route führt vom griechisch-türkischen Grenzgebiet im Osten westwärts Richtung der nordgriechischen Stadt Thessaloniki und von dort weiter an die Grenze zu Nordmazedonien. Eine andere Route führt über die Rhodopen nach Bulgarien. Die eigentlichen Ziele der illegal in Griechenland eingereisten Migranten sind Deutschland, Österreich, Belgien oder andere nordwesteuropäische Staaten, die über die sogenannte Balkanroute erreicht werden.

Griechenlands Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou zeigte sich erschüttert: „Wir müssen dringend wirksame Initiativen ergreifen, um sicherzustellen, dass diese trostlose Realität nicht zur neuen Normalität wird“, wurde die Präsidentin in griechischen Medien zitiert. Auch Migrationsminister Dimitris Keridis teilte mit, ihn erfülle die Nachricht vom Tod der 18 Menschen „mit großer Traurigkeit“.

Trotz der „ständigen und beharrlichen“ Bemühungen der griechischen Behörden zum Schutz der Grenzen und von Menschenleben „bestätigt diese Tragödie erneut die Gefahren der irregulären Migration“, so der Minister. Die griechische Polizei teilte mit, sie sei in Kooperation mit anderen staatlichen Behörden „aktiv und systematisch“ darum bemüht, Griechenlands Grenze (zur Türkei) zu bewachen und kriminelle Schleusernetzwerke zu zerstören. Laut Angaben der Polizei wurden im August in der Grenzregion des Evros im Durchschnitt täglich etwa 900 illegale Einreisen nach Griechenland verhindert.