Brände in Amerika : Und dann explodierte das Feuer

Plötzlich verdunkelt sich der Himmel über der Sierra Nevada. Der gelbliche, beißende Rauch über den brennenden Wäldern im Grenzgebiet zwischen Kalifornien und Nevada schimmert nun bedrohlich grau. Der Wolkenbruch bringt nicht nur Starkregen. Auch Graupel und Hagel peitschen auf die Erde. Nach zwanzig Minuten ist alles vorbei. Der Himmel reißt auf. Kurz darauf kehrt die Hitze zurück.

Die Böden sind nach zwei extremen Dürresommern im amerikanischen Westen so ausgetrocknet, dass sie das Wasser nicht aufnehmen können. Und den Feuerwehrleuten brachte das Gewitter auch keine Entlastung. Wind ist aufgekommen, er verbreitet die Flammen jetzt nur noch schneller. Das Tamarack-Feuer ist eines von Dutzenden im Westen Amerikas. In Kalifornien hat man mit den Flammen zu leben gelernt. Doch nicht im Juli. Die Waldbrandsaison beginnt sonst gegen Ende des Sommers. Eine Hitzewelle mit Rekordtemperaturen von bis zu 52 Grad Celsius war den Feuern vorausgegangen. Und nun verbreiten sich die Brände in den Nadel­wäldern der Sierra Nevada in einer furchterregenden Geschwindigkeit.

Nach dem Gewitter verkündet das Büro des Sheriffs von Alpine County, dass weitere Gebiete um die Ortschaft Markleeville evakuiert werden. Das Feuer hat inzwischen eine Fläche von 16.000 Hektar zerstört. Die Einsatzzentrale weist darauf hin, dass es immer noch Plätze in der Notunterkunft gibt. Wer auf Hilfe bei der Evakuierung angewiesen sei, solle sich vor dem „Mad Dog Café“ einfinden.

Vor dem Café am Ortsrand von Markleeville befestigt gerade ein älterer Herr ein Schild an einem Zaun: „Thank you, firefighters“. Eine Frau mit dunkelblauer Hose und T-Shirt tritt vor die Tür. Es ist Kim Jackson. Die 55 Jahre alte Kalifornierin hat das Café erst im Januar gekauft. Eigentlich betreibt sie ein Autohaus für Pick-up-Trucks in Carson City, der kleinen Hauptstadt des Bundesstaates Nevada, die eine knappe Autostunde entfernt ist.

Der Blitz schlug in den Staatsforst ein

Jackson trägt die dunkelblaue Uniform der Freiwilligen Feuerwehr von Alpine County. Sie ist gerade nicht sehr gut zu sprechen auf den nationalen Forstdienst. Hier in der Gegend wird viel Fläche vom „United States Forest Service“ verwaltet. Am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, sei im Staatsforst der Blitz eingeschlagen. So habe das Feuer begonnen. Die Mitarbeiter der Bundesbehörde hätten es aber nicht für ein Problem gehalten, sagt Jackson: Es sei ein kleines Feuer; man habe alles unter Kontrolle, habe es geheißen. Tatsächlich gehören kontrollierte Feuer hier zum Brandschutz.

Mit diesen Feuern sei es aber so eine Sache, sagt Jackson und rollt die Augen: „Man hat sie unter Kontrolle, bis man sie nicht mehr unter Kontrolle hat.“ Mitte Juli setzte der Wind ein, und aus einem Schwelbrand wurde ein Großbrand. Die Evakuierung begann und wurde von Tag zu Tag ausgeweitet. Man hätte sich sofort nach dem Blitzeinschlag um das Feuer kümmern müssen, klagt Jackson. Die Forstbehörde spiele mit den Existenzen der Leute. Die Region lebe vom Tourismus: Tausende Leute kämen im Sommer zum Wandern und Radfahren, im Winter zum Skifahren. Lake Tahoe ist auch nur 30 Meilen entfernt. In verkohlte Wälder komme aber keiner, sagt Jackson. Die Politik spreche vom Klimawandel. „Ich weiß nicht, ob ich daran glaube.“ Die Behörden sollten ihre Arbeit machen. Sie wisse nicht, wie lange sie noch im „Mad Dog Café“ die Stellung halten könne, sagt Jackson dann noch. Wenn der Evakuierungsaufruf komme, werde sie ihre Sachen packen.

Unweit des Cafés, an einer Kreuzung, blockieren Polizeiwagen die Ortsstraße, die nach Markleeville führt. Es ist ein Weiler mit 200 Einwohnern, mitten im Wald. Immer wieder fahren Anwohner zur Kreuzung und bitten die Polizisten, nur kurz reingelassen zu werden, um noch schnell was aus dem Haus zu holen. Die Polizisten winken ab: „Nein, keine Chance“, rufen sie freundlich. Es sei zu gefährlich. Das Feuer bewege sich gerade schnell.