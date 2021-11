Wege aus der Klimakrise : Wieso ein Baum auch schaden kann

Einen Baum zu pflanzen für das Klima, das ist etwas Gutes. Das ist die schöne Geschichte. Doch es gibt auch eine andere – die ist nicht so schön und spielt in den ärmeren Ländern.

Wenn es um Bäume für das Klima geht, gibt es zwei Geschichten. Die erste ist laut und schön, in Deutschland hören wir sie ununterbrochen. Sie erzählt, dass es nur genug Bäume auf der Welt geben muss, um den Klimawandel zu stoppen. Es ist kinderleicht, sich an dieser Weltrettung zu beteiligen. Man benutzt die Suchmaschine Ecosia, und schon pflanzt das Unternehmen einen Baum. Man bestellt sich bei McDrive einen Rindfleischburger und eine Cola und ordert bei Bedarf noch einen Baum dazu. Man sammelt bei Edeka Punkte für Nachhaltigkeit, und ab zehn pflanzt der Supermarkt einen Baum.

Wer Bäume pflanzt, tut etwas Gutes. Das ist die Hauptbotschaft der Geschichte. Gut soll es sein, weil alle, die daran beteiligt sind, profitieren. Die Menschen oder Unternehmen in Deutschland, weil sie kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen. Leute in der ganzen Welt, weil sie nun Bäume vor ihrer Haustür haben, meist noch mit Früchten, die sie essen oder verkaufen können. Und natürlich das Klima, weil Bäume CO2 binden.

Müssen wir nur aufforsten?

Bäume helfen in dieser Geschichte, sie schaden niemandem. Ihr (erhofftes) Potential hat 2019 eine viel beachtete, aber später heftig kritisierte Studie der ETH Zürich verdeutlicht: Auf dem gesamten Erdball gibt es demnach noch Platz für fast eine Milliarde Hektar Wald, also gut ein Viertel mehr als jetzt. Diese zusätzliche Fläche wäre dann in der Lage, zwei Drittel der von Menschen verursachten CO2-Emissionen zu speichern. Der Forscher schrieb damals, die Bäume könnten „das Klima retten“, Wälder zu pflanzen sei „derzeit die beste verfügbare Lösung gegen den Klimawandel“. Später musste er zurückrudern und diese Aussagen einkassieren. Sie waren wissenschaftlich nicht haltbar. Aber durch die Studie blieb ein Bild hängen: Da ist genügend Land. Wir müssen es nur aufforsten.

Es gibt aber keine weiße Flecken auf dieser Welt, fast kein brachliegendes Land, das niemand nutzt. Selbst wo sich nur kilometerweise karge Steppe erstreckt, weidet dort wahrscheinlich jemand seine Schafe. Bäume zu pflanzen bedeutet also nicht nur, von oben mit Satelliten zu definieren, wo Platz ist. Sondern unten zu schauen, wer dort schon ist. Aufforstung ist damit oft ein Kampf um Landverteilung. Und das ist die zweite Geschichte, sie ist viel leiser, weil sie so weit weg stattfindet. Und sie ist nicht so schön.

Ist es egal, wo der Baum gepflanzt wird?

Die zweite Geschichte spielt im sogenannten globalen Süden, also in den ärmeren Staaten dieser Erde. Denn das Recht, CO2 auszustoßen, ist nach den Abkommen von Kyoto und Paris eine Ware, die international gehandelt wird. Der Ablauf ist denkbar einfach: Es gibt Anbieter von CO2-Zertifikaten, und es gibt Käufer. Anbieten können etwa Investoren, die mit ihren Projekten den CO2-Ausstoß mindern, wie durch Aufforstung.

Diese Zertifikate werden dann von Unternehmen gekauft, die ihre CO2-Bilanz verbessern wollen. Man nennt ein solches Verrechnen von CO2-Ausstoß Klimakompensation. Der Ausstoß an einem Ort wird durch die Einsparung an einem anderen Ort getilgt. Da das Klima den gesamten Erdball betrifft, ist es egal, wo ausgestoßen und wo eingespart wird. Ein Unternehmen wie VW kann somit in Deutschland ein Auto verkaufen, das es „klimaneutral“ an den Kunden gibt, weil es das CO2, das bei der Fertigung entsteht, durch ein Waldschutzprojekt in Borneo kompensiert.

Umkämpfter Boden

Die ökonomische Logik dahinter ist, dass der Markt so die günstigste Möglichkeit findet, das weltweite CO2 zu reduzieren. Die meisten Projekte mit Bäumen werden im globalen Süden realisiert. Dort gibt es aber oft kein klares Eigentumsrecht. Uganda etwa, das in den vergangenen zwanzig Jahren ein beliebtes Ziel für viele Projektentwickler wurde, verstaatlichte 1975 das gesamte Land. Die Menschen siedelten überall, auch in den Wäldern. Im Laufe der Jahre gab es Reformen, sodass nun vier verschiedene Formen von Eigentum existieren. Dazu gehört auch das „customary tenure“, eine Art traditionelles Recht, das es in vielen Entwicklungsländern infolge der Kolonialgeschichte gibt. Hat jemand schon seit Jahren und über viele Generationen auf einem Stück Land gelebt und es bewirtschaftet, gehört es praktisch ihm. Davon existiert nur meist kein Beleg.