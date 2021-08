Protest gegen Wahlrechtsreform : Der Boykott der texanischen Demokraten

Es war eine kurze Sondersitzung, die die Republikaner am Samstag im texanischen Abgeordnetenhaus in Austin abhielten. „Die Mindestanzahl der Abgeordneten ist nicht anwesend“, sagte der Vorsitzende der Kammer, Republikaner Dade Phelan, und schickte die Politiker zurück ins Wochenende. Mehr als fünfzig demokratische Abgeordnete aus Texas weigern sich immer noch, in das Kapitol zurückzukehren. Mindestens 26 von ihnen sind immer noch in der Hauptstadt Washington. So können sie den Parlamentsbetrieb lahmlegen. Der Showdown mit dem konservativen Gouverneur Greg Abbott ging am Wochenende damit in eine neue Runde. Der hatte eine neue Sonder-Sitzungsperiode für das Parlament einberufen, die am Samstag begann. Wütend hatte Abbott „eine Sondersitzung nach der anderen“ angekündigt, wenn diese nötig seien, um die Ziele seiner Regierung zu erreichen.

Die Rebellion der demokratischen Abgeordneten dauert nun schon einen Monat an. Im Juli hatten die Republikaner zum zweiten Mal versucht, strengere Regeln für Wähler zu verabschieden, die von der Opposition als gezielte Wahlbehinderung gewertet werden. Mehr als fünfzig demokratische Abgeordnete hatten daraufhin die Sitzungen im Parlament boykottiert. Das für eine Abstimmung erforderliche Quorum anwesender Mandatsträger wurde damit verfehlt. Abbott drohte, die abtrünnigen Politikerinnen und Politiker verhaften zu lassen – die setzten sich nach Washington D.C. ab. Damit wollten sie auch die bundesweite Aufmerksamkeit für den Kampf gegen Wählerbehinderung erhöhen. In fast zwanzig Bundesstaaten verabschiedeten die Republikaner in den vergangenen Jahren Regelungen, die Bürgern die Stimmabgabe erschweren. Präsident Joe Biden traf sich indessen bislang nicht mit den texanischen Parlamentariern – und als einige von ihnen positiv auf Covid-19 getestet wurden, mussten sie geplante Termine in der Hauptstadt absagen.

Abbott plant weitreichende Beschränkungen

Gouverneur Abbott und die Republikaner wollen in Texas weitreichende Beschränkungen für Wähler durchsetzen. So sollen 24 Stunden lang geöffnete Wahllokale ebenso abgeschafft werden wie „Drive-Thru“-Wahlstationen, die man aus dem Auto nutzen kann. Nach dem neuen Gesetz könnte nur noch in einem befestigten Gebäude, aber nicht mehr draußen gewählt werden. Besonders in armen und dünn besiedelten Gebieten lässt sich die Wahlbeteiligung durch mobile Wahllokale erhöhen. So genannte „poll watchers“, die für ihre Partei die Stimmabgabe „beobachten“ und denen oft vorgeworfen wird, Wähler einzuschüchtern, sollen zudem mehr Rechte bekommen. Für Gouverneur Abbott ist die Änderung des Wahlrechts nur ein Punkt auf der Prioritätenliste. Abbott geht es auch darum, die Regelungen für einen Schwangerschaftsabbruch zu verschärfen und mehr Geld für die Grenzsicherung auszugeben. Entsprechende Vorhaben kann er trotz Mehrheit nicht weiter vorantreiben, wenn in der Abgeordnetenkammer keine ordentliche Abstimmung stattfinden kann.

Die 26 Demokraten, die immer noch in Washington sind, kündigten am Samstag an, vorerst dort zu bleiben. Wo sich die restlichen abtrünnigen Parlamentarier inzwischen aufhalten, ist unbekannt. Allerdings gab es einzelne Zeichen der Ermüdung oder des Einlenkens auf beiden Seiten. So kehrten zwei Politiker bereits nach Austin zurück und es gab Berichte, dass mehr Demokraten bereit sein könnten, bald wieder im Repräsentantenhaus Platz zu nehmen. Die Republikaner wiederum stehen Insidern zufolge nicht mehr geschlossen hinter der Drohung Abbotts, die Rebellen verhaften zu lassen.

Jarvis Johnson, einer der Demokraten, beschrieb in der Zeitung USA Today, dass er als einer der Protestierenden und als Mitglied der afroamerikanischen Fraktionsgruppe viele Todesdrohungen erhalte: „Ich wurde wiederholt mit dem N-Wort beschimpft. Eine Person wünschte mir, dass mein Flugzeug abstürze, jemand schrieb, ich solle Exkremente essen, und eine andere Person wollte mich lynchen.“ Der Abgeordnete betonte auch, dass viele Politiker durch die Wochen in Washington ihre Hauptberufe riskierten, weil sie nicht mobil arbeiten könnten. In Texas bekommen die Volksvertreter Sitzungsgelder von 7200 Dollar im Jahr und sind dementsprechend noch anderweitig berufstätig.

Mehrere demokratische Politiker aus Texas bekräftigten am Wochenende, dass sie auf bundesweite Wahlrechtsreformen hofften. Der „John Lewis Voting Rights Act“ und der „For the People Act“ würden das Recht zu Wählen umfassend stärken und Schutzvorschriften wieder in Kraft setzen, die der konservativ dominierte Oberste Gerichtshof geschwächt hatte. So könnte der Bund unter anderem wieder sanktionieren, wenn ein Bundesstaat das Wählen erschwert. Doch diese Gesetzesvorhaben können die Demokraten wie viele ihrer Projekte zur Zeit nicht durchsetzen, weil die Mehrheit im Senat zu knapp ist. Die Republikaner können sie mit dem „Filibuster“-Verfahren blockieren, das formell eine Marathonrede vorsieht, die in der Regel aber nicht gehalten werden muss.

In der vergangenen Woche hatte die linke Abgeordnete Cori Bush aus Missouri gezeigt, dass der Protest Einzelner durchaus etwas bewirken kann. Ihr Sitzstreik am Kapitol trug entscheidend dazu bei, dass Präsident Joe Biden eine Verlängerung des Moratoriums von Zwangsräumungen verfügte. Und auch, wenn seine Entscheidung gerichtlich anfechtbar ist – Bushs Aktion führte der eigenen Partei wieder einmal vor Augen, wie blockiert sie ohne eine Reform oder Abschaffung des „Filibuster“ ist.