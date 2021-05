Aktualisiert am

Wahlrechtsreform in Florida : Ein Schlachtfeld im großen Kulturkampf

Nach Georgia verschärft auch Florida sein Wahlrecht. Die Republikaner sagen, sie wollten Wahlbetrug verhindern. Die Demokraten fühlen sich an die Rassentrennung erinnert.

Demonstranten protestieren Anfang März in Atlanta gegen die Reform des Wahlrechts. Bild: AFP

Es war eine lange und emotionale Debatte im Parlament von Tallahassee. Afroamerikanische Abgeordnete verdammten den Gesetzentwurf mit deutlichen Worten: Die Politik der Republikaner in Florida sei schädlich für die schwarze Bevölkerung. Die Parlamentsmehrheit verabschiedete in der vergangenen Woche letztlich die Änderungen des Wahlgesetzes. Florida folgt damit dem Beispiel Georgias, wo eine ähnliche „Wahlrechtsreform“ gebilligt worden war. Mehrere andere republikanisch dominierte Bundesstaaten wollen sich anschließen.

Der Beschluss beider Kammern in Tallahassee ist bemerkenswert. Nach dem Auszähldesaster bei der Präsidentenwahl 2000 hatte das Parlament eine umfassende Wahlreform auf den Weg gebracht. Obwohl die Demokraten im Herbst vergangenen Jahres in dem umkämpften „Sunshine State“ viel Geld in den Wahlkampf gesteckt hatten, gewann Donald Trump mit einem komfortablen Vorsprung von mehr als drei Prozentpunkten.