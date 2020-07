Neues Wahlkampf-Video : Biden und Obama attackieren Trump

Aktualisiert am

Barack Obama mischt sich verstärkt in Amerikas Wahlkampf ein. Der frühere Präsident der Vereinigten Staaten und Präsidentschaftskandidat Joe Biden sticheln in einem aktuellen Wahl-Spot gegen Amtsinhaber Donald Trump.

Haben ein enges Verhältnis: Obama und Biden vor drei Jahren in Chicago. Bild: AFP

Joe Biden und Barack Obama werfen dem Präsidenten der Vereinigten Staaten eine Spaltung der Gesellschaft vor. In einem Wahlkampf-Video, das am Donnerstag in sozialen Medien gepostet werden sollte, verteidigen der Präsidentschaftskandidat Biden und der frühere Präsident Obama ihre gemeinsame Regierungszeit im Weißen Haus und sticheln gegen Amtsinhaber Donald Trump.

Erste Ausschnitte machte Bidens Kampagne vorab publik. Zu sehen ist, wie der frühere Vizepräsident und Obama mit Gesichtsmasken nacheinander ein Büro betreten, sich in großem Abstand zueinander setzen und sich dann ohne Mund- und Nasenschutz unterhalten. Trump werfen sie vor, schon vom Moment seines Einstiegs ins Rennen ums Weiße Haus 2016 Spaltung und Zwietracht unter Amerikanern gesät zu haben.

Hart ins Gericht gehen Biden und Obama vor allem mit dem Krisenmanagement des Amtsinhabers in der Corona-Pandemie, die bereits mehr als 140.000 Menschen das Leben gekostet hat. „Hättest du dir vorstellen können, als Präsident aufzustehen und zu sagen: „Das ist nicht meine Verantwortung, ich übernehme keine Verantwortung?“, fragt Biden seinen ehemaligen Chef mit Blick auf Trumps vorangegangene Äußerungen in der Corona-Krise. „Diese Worte kamen nicht aus unseren Mündern, als wir im Amt waren“, entgegnet Obama.

Expräsident Obama hatte sich aus dem Vorwahlkampf der Demokraten noch weitgehend herausgehalten. Doch stellte er sich im April hinter Biden, als dieser sich aus dem einst dicht gedrängten Bewerberfeld als einzig verbliebener Aspirant herausschälte. Im Juni hielt Obama eine virtuelle Spendenaktion für seinen Ex-Vize ab, bei der 7,6 Millionen Dollar zusammenkamen – die bisher größte Summe für Bidens Kampagne bei einem solchen Event. Ihr jüngstes Wahlkampfvideo zeugt von der zunehmend wichtigen Rolle, die Obama in den Monaten bis zur Wahl im November für den voraussichtlichen Kandidaten der Demokraten spielen dürfte.