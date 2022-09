Wahlkampfauftritt : Trump teilt aus in der Mutter aller Swingstates

Wer geglaubt hatte, Donald Trump würde tun, was seine Anhängerschaft sich so sehnlich wünscht, wurde am Samstagabend enttäuscht. Weder durch die FBI-Razzia in seinem Anwesen in Florida noch durch den jüngsten Frontalangriff Joe Bidens ließ er sich in Versuchung führen, eindeutig zu seinen Absichten für das Jahr 2024 Stellung zu nehmen. „Womöglich muss ich es noch einmal machen“, sagte Trump lediglich und benutzte genau jene Worte, die er den Sommer über schon mehrfach gewählt hatte.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Es geht um mehr als nur um Dramaturgie. Auch den früheren Präsidenten dürfte die Kunde erreicht haben, dass die Demokraten es gar nicht abwarten können: Verkündet er offiziell vor dem 8. November seine abermalige Kandidatur, werden die Kongresswahlen umso mehr zu einem Referendum über ihn. Ein Risiko, das er vorerst offenbar nicht eingehen will. Die Kundgebung in Wilkes-Barre machte dennoch deutlich: Pennsylvania, gleichsam die Mutter aller „Swingstates“, ist Austragungsort des Stellvertreterkonflikts zwischen Biden und Trump. Gerade erst hatte der Präsident in einer Rede in Philadelphia Trump und den „MAGA-Republikanern“ vorgeworfen, einen „Extremismus zu repräsentieren, der die Grundfesten unserer Republik“ bedrohe. Am Montag, Labor Day in Amerika, folgt der nächste Auftritt Bidens in dem Bundesstaat. Dann redet er in Pittsburgh, wie Philadelphia eine Hochburg der Demokraten.