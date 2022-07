Präsidentenwahlkampf in Wien : Der FPÖ-Kandidat will notfalls die Regierung entlassen

„Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist.“ Das war der zentrale Satz im österreichischen Bundespräsidentenwahlkampf von 2016. Gesagt hat ihn damals der Bewerber der rechten FPÖ, Norbert Hofer. Jetzt hat ein FPÖ-Mann, der sich um das Amt des Staatsoberhaupts bewirbt, mit einer ähnlichen Aussage von sich reden gemacht. Walter Rosenkranz, seit voriger Woche Herausforderer von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, sieht nämlich für den Fall „drastischer Verschiebungen“, was immer das im Einzelnen sein soll, die Entlassung der Regierung als „eine Möglichkeit“ an. So sagte er es am Wochenende der Austria Presseagentur (APA).

Sechs Jahre dauert die Amtszeit des Bundespräsidenten, der anders als in Deutschland direkt vom Volk gewählt wird. Im Herbst ist es also wieder so weit. Van der Bellen hat ungeachtet seines fortgeschrittenen Alters von 78 Jahren seine Kandidatur erklärt. Der einstige Grünen-Vorsitzende wird nicht nur von seiner ehemaligen Partei, deren Mitgliedschaft er selbstverständlich ruhen lässt, sondern auch von der sozialdemokratischen SPÖ unterstützt. Auch die ÖVP, in Wien als Kanzlerpartei Koalitionspartner der Grünen, stellt keinen eigenen Gegenkandidaten auf. Gegen amtierende Präsidenten, wenn sie sich zur einmal möglichen Wiederwahl stellen, hat noch nie ein Herausforderer eine Chance gehabt.

Es gibt ein paar Bewerber, die man gar als Witzkandidaten ansehen kann und die in Umfragen mit maximal sechs Prozent gehandelt werden. Als einziger Chef einer Parlamentspartei hat Herbert Kickl seinen Mann ins Rennen geschickt. Rosenkranz hat in der FPÖ durchaus Gewicht, war lange Abgeordneter, niederösterreichischer Landesvorsitzender, zeitweise auch Fraktionsvorsitzender und zuletzt Volksanwalt, das ist eine Art Ombudsmann.

Hofer kam 2016 in die Stichwahl (die Wahl musste einmal wiederholt und noch einmal wegen schadhafter Briefwahlumschläge verschoben werden). Er unterlag dem Grünen Van der Bellen letztlich klar.

Ibiza, Misstrauensvotum, Beamtenregierung

Eine Mehrheit war dann doch alarmiert von der Aussicht, was ein FPÖ-Mann im höchsten Staatsamt alles möglich machen könnte. In Österreich war man sich vor sechs Jahren eigentlich erstmals richtig bewusst geworden, dass der Bundespräsident nicht nur ein Repräsentant ist, der ab und an eine mehr oder weniger strenge Rede hält, sondern eine Fülle von Möglichkeiten hat, besonders wenn es drunter und drüber geht. Ironischerweise war es dann Van der Bellen, der tief in die Artikel der Bundesverfassung griff – freilich in Reaktion auf Turbulenzen, die nicht von ihm ausgingen. Die Stichworte lauten Ibiza, Misstrauensvotum, Beamtenregierung.

Jetzt also sprach Rosenkranz etwa über die Corona-Maßnahmen, die er für „überschießend“ hält, und über die Neutralität, die er durch den „Wirtschaftskrieg“ gegen Russland bereits für verletzt hält. „Die Regierung entlassen ist eine Möglichkeit“, wurde er von der APA zitiert. „Nur ich sehe das nicht als ersten Schritt und notwendig. Ich möchte zuerst einmal mit den Regierenden sprechen.“ Als direkt gewählter Volksvertreter – laut Rosenkranz „die Stärke des Bundespräsidenten“ – hätte er tatsächlich die Macht, das Volk neu entscheiden zu lassen.

Dass er diese Möglichkeit erhält, ist allerdings nicht absehbar. In Umfragen sprachen sich bislang mehr als 60 Prozent für Van der Bellen aus, es käme demnach nicht einmal zu einer Stichwahl. Rosenkranz kam in den Umfragen – und da hatte er sich mit seinen Provokationen noch nicht bekannt gemacht – auf immerhin 21 Prozent, was in etwa den Umfragewerten der FPÖ entspricht. Jeder Punkt darüber wäre für die Kickl-Partei schon ein Erfolg, um sich als einzig wahre Opposition zu gerieren.