Wahlkampf in Spanien : Mit Rechtspopulisten siegen, aber allein regieren

Für einen Regierungswechsel braucht Spaniens konservative Volkspartei nach der vorgezogenen Parlamentswahl voraussichtlich die Partei Vox. Aber mit den Rechtspopulisten regieren will sie nicht – und über sie reden auch nicht.

Über Vox kein Wort. Die konservative Volkspartei PP will nach ihrem großen Erfolg bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Spanien allein regieren. Um die sozialistische PSOE-Partei von Ministerpräsident Pedro Sánchez bei der überraschend vorgezogenen Parlamentswahl am 23. Juli abzulösen, braucht die PP jedoch voraussichtlich die rechtspopulistische Partei Vox. Aber der PP-Vorsitzende Alberto Nuñez Feijóo, versucht den Eindruck zu vermitteln, er könne Vox weiter ignorieren.

Die Wähler wollten „starke, stabile und verantwortungsvolle Regierungen“, lautet sein Resümee der Wahl. Dazu ist nach seiner Ansicht nur PP in der Lage, wenn sie allein regiert: Vox kommt nur eine Nebenrolle als Steigbügelhalter zu, ohne Regierungsbeteiligung. Auch darüber verhandelt der frühere galicische Regionalpräsident bisher nicht. Nach eigenen Angaben hat Feijóo seit der Wahl am Sonntag telefonisch nur Glückwünsche zum Erfolg beider Parteien ausgetauscht.