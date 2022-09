Vor der Parlamentswahl : Schweden streitet über den Kampf gegen die Banden

Mittlerweile Alltag in Schweden: Polizeieinsatz nach einer Schießerei in Eskilstuna Bild: picture alliance

Alle Augen und Handys sind auf Magdalena Andersson gerichtet. Sie steht nach ihrer Rede hinter der Bühne, und immer mehr Menschen drängen sich am Zaun, um ein Foto mit der schwedischen Ministerpräsidentin zu bekommen. Kinder sind dabei, die sich das stilisierte Konterfei der Sozialdemokratin auf die Wange geklebt haben. Nach ihrer Rede auf dem Volksfest ihrer Partei im Park von Botkyrka, einer Gemeinde von Stockholm, hat sie viel Applaus bekommen. Keine Zweifel gibt es hier, wer das Land regieren soll. Aus den Boxen singt eine Frauenstimme auf Schwedisch: „Vier neue Jahre.“

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Wenn die Sozialdemokraten in Schweden am Sonntag tatsächlich genug Stimmen bekommen sollten, um weitere vier Jahre zu regieren, hätten sie das vor allem Andersson zu verdanken. Sie ist die erste Frau an der Spitze der schwedischen Regierung und noch kein Jahr im Amt. Längst aber hat sie sich in den Augen vieler Schweden bewiesen, ihre Zustimmungswerte sind hoch. Ob das reicht, ist offen.