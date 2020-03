Pariser Wahlkampf mit Sarkozy : Zurück in die gelbwestenfreie Ära

Paris ist eine Rückkehr wert, hat sich Nicolas Sarkozy gesagt und ist in den Gaveau-Saal gekommen, wo er am Wahlabend 2007 seinen Einzug in den Elysée-Palast feierte. Die Leute jubeln und klatschen, als der frühere Präsident am Montagabend auf die Bühne tritt. Der 65 Jahre alte Politiker im Ruhestand spricht von seiner „Ergriffenheit“, doch die Sentimentalität weicht schnell gewohntem Kampfgeist.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Er habe eine Ausnahme gemacht, ruft er in den Saal, um Rachida Dati kurz vor den Kommunalwahlen am Sonntag zu unterstützen: „Sie wäre eine Bürgermeisterin, auf welche die Pariser und Pariserinnen stolz sein könnten. Ich jedenfalls bin stolz darauf, der Freund und Unterstützer Rachida Datis zu sein.“