Wahlkampf in Italien : Meloni und der „sozialistische“ Kanzler Scholz

Giorgia Meloni, die Vorsitzende der italienischen Partei Brüder Italiens, am 11. September bei einer Wahlkampfveranstaltung in Mailand Bild: AFP

In kaum zwei Wochen wählen die Italiener ein neues Parlament, doch von Endspurt in der Wahlkampagne ist nichts zu sehen. Auf den Stellwänden, die von Städten und Gemeinden auf zentralen Plätzen für den Wahlkampf aufgebaut werden, hängen kaum Plakate der Parteien und ihrer Kandidaten. Kundgebungen sind so etwas wie erweiterte Funktionärsversammlungen, auf denen sich ein paar Neugierige verlieren. Massenveranstaltungen sind Fehlanzeige, allenfalls am letzten Wochenende vor dem Wahltag wird es größere Abschlusskundgebungen geben.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Kandidatendebatten bei den öffentlich-rechtlichen und den privaten Fernsehsendern gibt es nicht, weil sich die Parteien untereinander nicht auf ein Format einigen konnten – und mit den unterschiedlichen Anstalten auch nicht. Es gibt zwei klare Favoriten aufs höchste Regierungsamt, deren Parteien bei allen Umfragen mit deutlichem Abstand vor allen anderen in Führung liegen: Es sind Giorgia Meloni von der rechtskonservativen Partei Brüder Italiens mit zuletzt rund 25 Prozent Zustimmung bei den Umfragen und Enrico Letta, Parteichef der Sozialdemokraten, die auf gut 22 Prozent kommen. Doch zu den vom Publikum gewünschten Fernsehduellen der Spitzenkandidaten oder zu erweiterten Kandidatendebatten kommt es nicht, weil sich die führenden Parteien mit ihren jeweiligen Bündnispartnern sowie mit den Vertretern des liberalen „dritten Pols“ der politischen Mitte nicht auf einen begrenzten oder auch erweiterten Teilnehmerkreis einigen konnten.

Vierzig Prozent der Wähler noch unentschlossen

Immerhin sprang am Montagabend die Mailänder Zeitung „Corriere della Sera“ in die Bresche und ließ Meloni und Letta während anderthalb Stunden miteinander debattieren. Moderiert wurde die Debatte von Chefredakteur Luciano Fontana, das Rededuell wurde live und ohne Schnitte übertragen. Nur war dies eben kein Fernsehduell im eigentlichen Sinne, sondern eine von einer Tageszeitung ausgerichtete Debatte, die das Publikum auf der Internetseite eines Druckerzeugnisses verfolgen konnte. Wenn nicht alles täuscht, dürfte das Rededuell nur begrenzte Wirkung beim Publikum entwickelt haben. Dabei könnte eine Vorstellung der Kandidaten und ihrer Ideen im „Volksmedium“ Fernsehen zur besten Sendezeit ein echter Dienst an den Wählern sein: Rund vierzig Prozent von ihnen sind gemäß Umfragen noch immer unentschlossen, wem sie ihre Stimme geben sollen.

Giorgia Meloni, deren Partei gemeinsam mit ihren Bündnispartnern auf 45 Prozent kommt, womit das Mitte-rechts-Bündnis einen Vorsprung von rund 20 Punkten vor den Sozialdemokraten und deren Mitte-links-Bündnis hat, verfolgte konsequent ihre Linie, den Leuten daheim und zumal dem Ausland die Angst vor einer künftigen Koalition unter Führung der ersten Frau im höchsten Regierungsamt zu nehmen. „Die Dinge werden sich unter einer rechten Regierung nicht ändern“, versicherte Meloni und unterstrich vor allem die Loyalität Roms gegenüber den europäischen Partnern und den USA bei der fortgesetzten Unterstützung der Ukraine.

Meloni: „Gott, Vaterland, Familie“

Damit versuchte Meloni abermals Befürchtungen zu zerstreuen, wonach die mit den Brüder Italiens verbündeten Parteien, die rechtsnationale Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini und die christdemokratische Forza Italia von Silvio Berlusconi, eine mögliche Rechtskoalition in Rom in die geostrategisch weit ausgebreiteten Arme Moskaus und Putins treiben könnte.

Mit Blick auf das Projekt Europa hob Meloni den von ihr mehrfach bemühten Dreiklang „Gott, Vaterland, Familie“ und eine Wiederbesinnung Italiens auf seine nationalen Interessen hervor gegenüber einer nach ihrer Ansicht immer übergriffigeren Brüsseler Bürokratie. Die EU solle sich künftig „um die großen Themen kümmern“, etwa um Verteidigung und Energieautarkie, und sich weniger in die inneren Angelegenheiten der Mitgliedsländer einmischen.