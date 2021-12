Wahlkampf in Frankreich : Erst Armenien, dann Europa

Valérie Pécresse will die erste französische Präsidentin werden. Dafür wirbt die bürgerliche Kandidatin auch um Stimmen am rechten Rand. Ihre erste Reise führt sie deshalb nach Armenien und nicht etwa nach Berlin.

Mit den Schlagern Charles Aznavours ist Valérie Pécresse groß geworden. Als 21 Jahre alte Studentin reiste sie nach dem dramatischen Erdbeben 1988 in die damalige Sowjetrepublik Armenien, wo „Aznavour in den Kellern gesungen wurde“, wie sie sich in ihrem autobiographischen Gesprächsband „Et c’est cela qui changea tout“ erinnert. Am Montagabend ist Pécresse als französische Präsidentschaftskandidatin der Rechtsbürgerlichen nach Armenien zurückgekehrt.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Emmanuel Macron hatte Anfang 2017 Berlin als Ziel seiner ersten Auslandsreise als Kandidat ausgewählt. Pécresse hat sich für Eriwan entschieden. Kaukasus statt Europa, die Botschaft klingt zunächst verwirrend. Aber viele Franzosen, gerade die katholisch geprägten, sehen das Schicksal der Armenier als symbolisch für den Überlebenskampf der Christen an. Auch Präsident Emmanuel Macron hat vergangene Woche in Brüssel betont: „Wir werden die Armenier niemals im Stich lassen.“