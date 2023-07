In sechs Monaten beginnen die Vorwahlen in Amerika. Die Bewerber um die republikanische Präsidentschaftskandidatur haben ihre Kampagnen längst begonnen und reisen durch das Land. Auch Präsident Joe Biden sammelt schon fleißig Wahlkampfspenden für 2024.

Förmlich eröffnet wird die Vorwahlsaison mit dem „Iowa Caucus“. Die Republikaner in dem Bundesstaat im Mittleren Westen haben am Wochenende beschlossen, dass die örtlichen Parteiversammlungen, auf denen die Delegierten für den Parteitag in Milwaukee im Sommer 2024 ermittelt werden, am 15. Januar stattfinden sollen.

Umfragen nach führt der frühere Präsident Donald Trump das Feld der Republikaner mit großem Abstand an. Ron DeSantis folgt abgeschlagen auf Platz zwei. Einige Bewerber setzen darauf, dass dem Gouverneur von Florida, der lange Zeit als gefährlichster Rivale Trumps gesehen wurde, die Luft ausgeht. Dann könnte sich das Feld neu sortieren.

Mike Pence, Trumps einstiger Vizepräsident, hofft darauf und konzentriert seine Kampagne derzeit auf Iowa. Es wird auch für möglich gehalten, dass sich aufgrund von DeSantis’ Schwächeln die Bewerberzahl noch erhöhen könnte.

So wird nicht ausgeschlossen, dass Glenn Youngkin doch noch ins Rennen einsteigt. Der konservative Gouverneur von Virginia hatte im Mai mitgeteilt, dass er sich nicht um die Präsidentschaftskandidatur bewerben werde. Sollte DeSantis indes Probleme bekommen, Spenden zu sammeln und frühzeitig das Handtuch werfen, könnte Youngkin seine Zukunftspläne womöglich noch einmal überdenken. Es ist also zu früh, das Rennen bei den Republikanern für gelaufen zu halten. Eines gilt aber als sicher: Sollte Trump im Januar die Vorwahlen in Iowa gewinnen, wird ihm die Kandidatur wohl nicht zu nehmen sein.

Endgültiger Bruch mit Pence

Schon jetzt wird daher gerätselt, wer Trumps „running mate“, sein Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten, werden könnte. 2016 hatte er sich für Pence entschieden, um die evangelikale Basis der Partei, die seinerzeit mit dem schrillen Kandidaten fremdelte, zu umwerben. Zwischen beiden Männern kam es am 6. Januar 2021 zum endgültigen Bruch.

Trump hatte von Pence verlangt, den Wahlsieg Bidens in der Sitzung der beiden Kongresskammern als Senatspräsident nicht zu beglaubigen. Pence indes verwies auf seine verfassungsrechtliche Pflicht. Der von Trump an jenem Tag aufgepeitschte Mob, der das Kapitol stürmte, unterbrach die Sitzung und brüllte: „Hang Mike Pence.“

Bis heute gilt er den Trump-Anhängern als Verräter. Zwar ist es generell nicht ausgeschlossen, dass Trump einem seiner derzeitigen Mitbewerber den Posten des „running mate“ anbieten könnte, um die Reihen in der Partei zu schließen. Eine Versöhnung mit Pence gilt aber als ausgeschlossen. Angesichts der diversen Gerichtsverfahren und Ermittlungen, die gegen Trump laufen, versäumt es der evangelikale Kandidat bei Wahlkampfveranstaltungen denn auch selten, darauf hinzuweisen, dass niemand über dem Gesetz stehe.

Als derzeitige Mitbewerber, die eventuell als Trumps Vizekandidaten infrage kämen, gelten Tim Scott, der einzige Afroamerikaner der republikanischen Senatsfraktion, und Nikki Haley, Trumps einstige UN-Botschafterin.

Bei Frauen unbeliebt

Trump könnte geneigt sein, die Position einer Frau anzubieten, da er unter weiblichen Wählern relativ unbeliebt ist und die Stimmen junger, hochschulgebildeter Frauen in den Vorstädten umkämpfter Swing States am Ende ausschlaggebend sein könnten. Könnte sich Trump also mit einer Frau umgeben, die dem Partei-Establishment entstammt, um moderate Republikaner und unabhängige Wähler der Mitte, die ihn tendenziell für unwählbar halten, zu umwerben?