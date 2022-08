Aktualisiert am

Wahlkampf in Brasilien : Bolsonaro rühmt sich als Anwalt der Frauen – und äußert sich anzüglich

In der ersten Fernsehdebatte zum brasilianischen Wahlkampf geht es hoch her. Präsident Bolsonaro geht seinen Herausforderer Lula an. Und eine Aussage über eine Journalistin sorgt für Empörung.

Die Kandidaten Lula (links), Tebet und Bolsonaro (rechts) während der Sendung am Sonntag Bild: AFP

Während der ersten Fernsehdebatte im brasilianischen Wahlkampf sollten die beiden Top-Favoriten eigentlich direkt nebeneinander stehen. Dann aber setzten sich die Sicherheitsleute mit ihren Zweifeln durch. Und so wirkte am Sonntagabend eine aussichtslose Kandidatin als Puffer zwischen dem rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro und seinem linkspopulistischen Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva, der das größte Land Lateinamerikas von 2003 bis 2011 reagiert hat und nun wieder an die Spitze Brasiliens strebt.

Zu einem verbalen Angriff kam es trotz der Pufferzone, als die Kandidaten ihren Kontrahenten selbst Fragen stellen durften und Bolsonaro seinen Widersacher Lula auswählte und diesen auf die Korruptionsskandale in dessen Regierungsjahren ansprach. Lula selbst saß wegen Korruption einige Zeit in Haft, die Strafe wurde aber vom Obersten Gericht 2021 aus formalen Gründen aufgehoben. Bolsonaro sagte eine schwarze Zukunft für Brasilien voraus und verwies auf andere Länder Lateinamerikas, unter anderem auf das sozialistische Venezuela, aus dem Millionen Menschen ausgewandert sind, und auf Argentinien, das wirtschaftlich darniederliegt.

„Du bist eine Schande“

Lula wiederum warf Bolsonaro vor, das Land zu „zerstören“. Lula, in den Umfragen deutlich vorne, kann nicht zuletzt auf die jüngsten Wahlerfolge linker Präsidenten Ländern wie Chile und Kolumbien bauen. Die politische Landkarte Lateinamerikas hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend rot gefärbt. Brasilien könnte im Herbst folgen und den linken Siegeszug krönen.

Aufhorchen ließ Bolsonaro in der vom Kanal Band übertragenen Sendung mit einer an eine Journalistin gerichteten anzüglichen Bemerkung. Diese hatte Bolsonaros verbreitete Falschinformationen während der Impfkampagne erwähnt. Bolsonaro sagte zur Journalistin, diese träume wohl, wenn sie an ihn denke. „Du hast wohl eine gewisse Leidenschaft für mich“, sagte er. Und weiter: „Du bist eine Schande für den brasilianischen Journalismus.“

Solidarisch mit der angegriffenen Journalistin zeigten sich die beiden Kandidatinnen in der Bewerberrunde, was Bolsonaro wiederum als „Mimimi“ bezeichnete. In der Folge rühmte sich der Präsident als Anwalt der Frauen, auf deren Stimmen er im Herbst nicht ganz verzichten kann. Geholfen haben dürfte ihm sein Auftritt dabei nicht.