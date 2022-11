Aktualisiert am

Wahlergebnis in Israel : Lapid gratuliert Netanjahu zum Wahlsieg

Zwei Tage nach der Wahl in Israel steht das Ergebnis fest: Der frühere Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat wieder eine sichere Mehrheit erlangt. Seiner Rückkehr an die Macht steht nun nichts mehr im Weg.

Netanjahu mit seiner Frau Sara am Mittwoch Bild: dpa

Benjamin Netanjahu und seine mutmaßlichen Koalitionspartner haben in der Knesset eine absolute Mehrheit von 64 der 120 Sitze. Laut dem offiziellen Ergebnis, das am Donnerstagabend verkündet wurde, ist der von Netanjahu geführte Likud mit 32 Sitzen stärkste Kraft im israelischen Parlament. Danach kommt die Partei Jesch Atid von Ministerpräsident Jair Lapid, die 24 Sitze erhält. Lapid gratulierte Netanjahu telefonisch zu dessen Erfolg. „Israel steht über der Politik“, sagte Lapid; er strebe eine geordnete Übergabe der Amtsgeschäfte an.

Ausschlaggebend für Netanjahus Wahlerfolg, der dem langjährigen Regierungschef die Rückkehr ins Amt des Ministerpräsidenten ermöglichen dürfte, war, dass mehrere linke Parteien den Einzug ins Parlament verfehlten. Die säkulare Meretz-Partei blieb nur knapp unterhalb der 3,25-Prozent-Hürde, sie kam laut den offiziellen Zahlen auf 3,16 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Parteivorsitzende Zehava Galon schrieb auf Twitter, dies sei ein „Desaster für Meretz, ein Desaster für das Land und, ja, auch ein persönliches Desaster für mich“. Galon war erst im Sommer nach einer Führungskrise in der Partei in das Amt der Parteivorsitzenden zurückgekehrt. Meretz war seit 1992 in jedem Parlament vertreten.

Vorwürfe gegen Lapid aus dem linken Lager

Galon kritisierte Lapid. Leider seien viele Anhänger ihrer Partei dessen Aufruf gefolgt, Jesch Atid zur stärksten Partei zu machen, und hätten aus diesem Grund nicht Meretz gewählt. Auch die Vorsitzende der Arbeitspartei, welcher der Einzug ins Parlament nur knapp gelang, erhob Vorwürfe an die Adresse des amtierenden Ministerpräsidenten. Lapids Kampagne habe „Meretz zerstört und die Arbeitspartei beinahe zerstört“, sagte Merav Michaeli am Donnerstag bei einem Auftritt. Zudem habe er den Wahlkampf der Mitte-links-Parteien schlecht organisiert. Michaeli hatte selbst Kritik auf sich gezogen, weil sie den Zusammenschluss mit Meretz in einem Wahlbündnis, auf den unter anderem Lapid drang, verweigert hatte.

Die rechte Partei „Religiöser Zionismus“, die von Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir geführt wird, kommt laut dem Endergebnis auf 14 Sitze und hat ihren Anteil damit mehr als verdoppelt. Stark schnitt auch ein weiterer mutmaßlicher Koalitionspartner des Likuds ab: Die ultraorthodoxe Schas-Partei, die von vielen sephardischen Juden gewählt wird, hat elf Sitze errungen. Das ebenfalls ultraorthodoxe „Vereinigte Tora-Judentum“ der aschkenasischen Juden erhält sieben Sitze in der Knesset und bleibt damit unverändert gegenüber der Wahl im Frühjahr 2021. Auch diese Partei wird vermutlich Teil der von Netanjahu geführten Koalition sein.