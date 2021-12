Aktualisiert am

Wahlen in Westafrika : Ein Lackmustest für Gambia

In der Hauptstadt Banjul: Unterstützer des Präsidenten kurz vor der Wahl Bild: AFP

Nach seinem Sieg bei der Präsidentenwahl 2016 in Gambia musste Adama Barrow erst einmal ins Ausland flüchten. Der neue Präsident wurde nicht im eigenen Land, sondern in Senegal vereidigt. Zu groß waren die Sorgen um seine Sicherheit. Als er eine Woche später zurückkehrte, blieben vorsorglich 2500 Soldaten aus anderen westafrikanischen Ländern im Land. An diesem Samstag stellt sich Barrow abermals zur Wahl. Diesmal deutet einiges auf einen friedlichen Verlauf hin.

Gambia ist ein schmales Land entlang des gleichnamigen Flusses, das vom Atlantik in das achtzehnmal größere Senegal hineinragt. Weniger Menschen leben dort als in Berlin. Doch als Barrow bei der Präsidentschaftswahl 2016 den mehr als zwei Jahrzehnte lang regierenden Diktator Yahya Jammeh besiegte und schließlich aus dem Amt jagte, blickte die ganze Welt auf den Zwergstaat.