Die Kirche ist schwer zu finden. Ein Schild sucht man vergebens vor dem Zweckbau an der gesichtslosen Avenida de Córdoba im Süden von Madrid – dort wo die Arbeiter wohnen. Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich ein Autohaus. „Richte Deinen Blick auf Jesus“, steht auf einem Schild auf dem Parkplatz nebenan. Der Weg in die fensterlose Halle führt vorbei an einem chinesischen Betrieb, in dem die Näherinnen auch sonntags arbeiten; daneben liegt eine kleine Tortilla-Fabrik. Aber dann ist Yadira Maestre schon nicht mehr zu überhören. Helfer in schwarzen Anzügen mit Knopf im Ohr weisen die letzten freien Plätze an.

„Ihr seid alle Kinder Gottes. Jesus wird Euch befreien“, ruft die kolumbianische Predigerin in ihr Mikrofon und hält eine Bibel in die Höhe. Hunderte klatschen und jubeln der Frau zu. Sie trägt ein weißes Kostüm und hat eine Baseballkappe auf dem Kopf. Je länger der Gottesdienst dauert, desto höher wird der Geräuschpegel. Eine Simultandolmetscherin übersetzt ins Englische, auf Großbildschirmen ist die Predigerin auch für die Zuhörer in den hinteren Reihen zu sehen.