Wahlen in Portugal : Die alte Übersichtlichkeit

Wer ihm die Hand gibt, den umarmt er. Frauen erhalten dazu noch mindestens einen Begrüßungskuss auf die Wange. Wie ein Sieger zieht António Costa ins Pavilhão dos Olivais ein. Der portugiesische Regierungschef braucht in der vergangenen Woche zehn Minuten, um sich in der Basketballhalle in Coimbra seinen Weg durch die jubelnde Menge nach vorne zu bahnen. Der 58 Jahre alte Politiker geht auf die Menschen zu.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Am Sonntag wählt Portugal ein neues Parlament, und der Spitzenkandidat der Sozialistischen Partei (PS) wirkt, als habe er keine Gegner. Er schwelgt im Wir-Gefühl. „Wir Sozialisten sind ein Faktor des Gleichgewichts und der Harmonie.“ Zu Beginn des Wahlkampf schien seine Partei zu glauben, ein einfaches „Weiter so“ würde genügen, um dieses Mal sogar die absolute Mehrheit zu gewinnen. „Noch mehr und es besser machen“, lautet der simple Wahlslogan, der auf einen roten Karton über einer geballten Faust gedruckt ist, dem Symbol der PS, die als sozialdemokratisch gilt. Die Pappe ist praktisch vorgeprägt. Sie lässt sich so falten, dass man damit klatschen und sich in der überhitzten Halle Luft zufächeln kann, was ausgiebig genutzt wird.

„Costa spricht mit den Leuten, er hört zu und ist pragmatisch“, schwärmt in der Sporthalle eine Lehrerin. Sie ist stolz darauf, dass es in Portugal nach der großen Krise, die das kleine Land an den Rand des Staatsbankrotts gebracht hatte, wieder aufwärtsgeht. „Unsere Geringonça funktioniert“, sagt sie: Als „Klapperkiste“, so die wörtliche Übersetzung, ohne Zukunft hatte die rechte Opposition nach der letzten Wahl Costas Kooperation mit dem Linksblock und den Kommunisten abgetan. Sie tolerierten seine sozialistische Minderheitsregierung, ohne formell eine Koalition zu schließen. „In Spanien wählen sie jetzt zum vierten Mal in vier Jahren. Bei uns hat die Regierung vier Jahre lang gehalten“, meint ein PS-Anhänger stolz und liefert gleich die Erklärung dafür: „Wir Portugiesen haben das Verhandlungsgeschick in unseren Genen.“

Im Herbst 2015 hatte die PS eigentlich die Wahlen verloren. Doch das Parteienbündnis der liberal-konservativen Vorgängerregierung unter der Führung der PSD brachte keine neue mehr Mehrheit zustande. Costa griff beherzt zu und verhandelte mit dem Linksblock und den Kommunisten. Diese Gespräche dauern praktisch seitdem an. Vier Haushalte brachten die Partner trotz der strengen EU-Auflagen durch das Parlament. Die Wahl zu gewinnen wird kein Spaziergang, aber Costa weiß, wie man mit anderen Linken verhandelt. Costas Vater, der aus dem westindischen Goa stammte, war in Portugal ein angesehener kommunistischer Schriftsteller. Das half António Costa schon früher bei seinen Verhandlungen mit den Kommunisten, die in Portugal bis heute ideologisch orthodox sind. Als Nachwuchspolitiker hatte er schon in den neunziger Jahren für den einstigen Ministerpräsidenten und heutigen UN-Generalsekretär António Guterres Mehrheiten organisiert. Später gewann er als Bürgermeister von Lissabon in drei Wahlen immer mehr Stimmen dazu.

Im Frühsommer hatte es noch so ausgesehen, als käme die PS der absoluten Mehrheit immer näher. Aber die letzten Umfragen vor der Wahl zeigen, dass die PS zwar die 32 Prozent von 2015 deutlich übertreffen und stärkste Kraft im neuen Parlament wird. In den vergangenen Tagen holte Costa jedoch die Tancos-Affäre ein. Vor zwei Jahren war es auf einem Militärstützpunkt zum größten Waffenraub in der Geschichte der portugiesischen Streitkräfte gekommen. Der größte Teil des Arsenals tauchte später auf mysteriöse Weise wieder auf. Die rechte Opposition wirft Costa vor, er wisse mehr darüber, als er bisher zugegeben hat.