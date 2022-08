Nach den Wahlen in Kenia : Oppositionsführer Odinga ficht Ergebnis an

Raila Odinga am 22. August in Nairobi Bild: EPA

Der Verlierer der Präsidentenwahl in Kenia, Raila Odinga, hat das Ergebnis wie angekündigt vor dem Obersten Gerichtshof angefochten. Wie kenianische Medien berichteten, wurde ein entsprechender Antrag am Montag zunächst online gestellt, die physischen Dokumente folgten später. Die Zeitung „Daily Nation“ stellte ein Foto eines Lastwagens auf Twitter, der Beweismaterial für die Petition zum Gericht gebracht haben soll. „Wir sind zuversichtlich, dass wir gute Argumente gefunden haben und gewinnen werden“, sagte ein Anwalt aus Odingas Team.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Die Unabhängige Wahlkommission (IEBC) hatte in der vergangenen Woche Vizepräsident William Ruto zum Sieger erklärt mit einem knappen Stimmenvorsprung von 1,64 Prozentpunkten. Noch während der Bekanntgabe hatten vier von sieben Mitgliedern der Kommission den Saal aus Protest verlassen. Sie werfen dem Kommissionsvorsitzenden, Wafula Chebukati, vor, das Ergebnis auf „undurchsichtigem“ Wege ermittelt zu haben. Odinga bezeichnete es als „null und nichtig“, weil es nicht von der gesamten Kommission gestützt wird. Rechtsexperten haben sich unterschiedlich zu dieser Frage geäußert.

Odingas fünfte Kandidatur

Der 77 Jahre alte Odinga wurde in diesen Wahlen von Amtsinhaber Uhuru Kenyatta unterstützt, der sich mit seinem Stellvertreter Ruto vor einigen Jahren überworfen hatte. Für Odinga war es bereits die fünfte Kandidatur für die Präsidentschaft. Auch in der Vergangenheit hatte er nach mehreren Niederlagen Betrug und Wahlmanipulation beklagt. 2017 war er ebenfalls vor den Obersten Gerichtshof gezogen, um das Ergebnis anzufechten. Das Gericht annullierte die Präsidentschaftswahl wegen Unregelmäßigkeiten und setzte eine Wiederholung an. Diese gewann Kenyatta, wobei Odinga die abermalige Wahl boykottiert hatte. Nach eigenen Worten hatte er das Vertrauen in die Unabhängige Wahlkommission verloren. Stattdessen ließ er sich inoffiziell in einer eigenen Zeremonie zum „People’s President“ vereidigen. Die ebenfalls umstrittenen Wahlen 2007 lösten schwere Unruhen aus, in denen mehr als 1200 Menschen starben.

Mehr zum Thema 1/

In diesem Jahr verliefen der Wahlkampf und die Wahl friedlich. Nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses gab es in einigen Wählerhochburgen Odingas Proteste. Bei dem Urnengang hatten rund 14 Millionen Kenianer den Präsidenten, die Mitglieder der Nationalversammlung und des Senats sowie die Gouverneure und Mitglieder von 47 Bezirksversammlungen gewählt. Die sieben Richter des Supreme Court haben 14 Tage Zeit, um eine Entscheidung zu fällen. Hat Odingas Antrag Erfolg, wird die Präsidentenwahl wiederholt.