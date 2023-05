Wahlen in der Türkei : 18 Stunden Fahrt zum Wahllokal

Im Kurtulus-Park in Ankara haben sich am Samstag einige hundert Leute mit Koffern eingefunden. Sie warten auf Busse, die sie in ihre Wahllokale bringen sollen – bis zu tausend Kilometer von Ankara entfernt. Viele der Wartenden kommen aus den Erdbebengebieten. Sie leben erst seit Februar in Ankara, weil ihre Häuser eingestürzt sind.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan mit Sitz in Ankara.



Insgesamt sollen mehr als drei Millionen Menschen die Erdbebengebiete verlassen haben. Nur 133.000 von ihnen haben sich umgemeldet. Die anderen müssen am Wahltag in ihre Heimatorte zurückkehren, wenn sie ihr Wahlrecht wahrnehmen wollen.