In Argentinien haben viele das Vertrauen in die Politik verloren. Das weiß Javier Milei für sich zu nutzen. Der Politiker gilt wirtschaftlich als ultraliberal und gesellschaftlich als sehr rechts.

Gewinner der Vorwahlen: Milei lässt sich am Sonntag in Buenos Aires von seinen Anhängern feiern. Bild: AFP

Nach seinem kometenhaften Aufstieg in den vergangenen Jahren hatte man Javier Milei auf der Rechnung. Doch keine Umfrage hatte vorhergesehen, was dem ultraliberalen Rechtsaußen-Politiker am Sonntag gelang. In den obligatorischen Vorwahlen holte kein anderer Kandidat für die Präsidentenwahl im kommenden Oktober mehr Stimmen als Milei, der einen radikalen Wandel verspricht und Argentiniens „politische Kaste“, wie er die traditionellen politischen Kräfte nennt, zu Boden bringen will. „Wir sind die wahre Opposition“, sagte er am Sonntagabend nach dem Bekanntwerden der Ergebnisse der Vorwahl, bei der landesweit mehr als 30 Prozent der Stimmen auf ihn fielen. Niemand außer ihm und seiner Freiheitspartei „La Libertad Avanza“ könnten Argentinien voranbringen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Der Schock bei den etablierten politischen Kräften sitzt tief. Weder die Kandidaten der peronistischen Regierungs­koalition „Einheit für das Vaterland“ (27 Prozent) noch des oppositionellen Mitte-rechts-Bündnisses „Gemeinsam für den Wandel“ (28 Prozent), die am Sonntag beide interne Wahlen durchführten, kamen auf dieselbe Stimmenzahl wie Milei, der die etablierten Kräfte übertrumpfte, ohne eine schlagkräftige Parteistruktur im Rücken zu haben. Die Regierung schickt den gemäßigten Wirtschaftsminister Sergio Massa ins Rennen. Für die Konservativen tritt die frühere Sicherheitsministerin Patricia Bullrich an, die als sicherheitspolitische Hardlinerin gilt und sich in der internen Vorwahl gegen den gemäßigten Bürgermeister von Buenos Aires, Horacio Larreta, durchsetzte. Mehrere abscheuliche Verbrechen kurz vor dem Wahlsonntag könnten den rechten Kandidaten in die Hände gespielt haben.