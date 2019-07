Wahleinmischung in Amerika : Russische Hacker hatten leichtes Spiel

Der ehemalige Sonderermittler Robert Mueller warnte in dieser Woche noch einmal davor, dass Russland in zukünftige Wahlkämpfe eingreifen wolle. Hacker versuchten, die amerikanische Politik zu beeinflussen „während wir hier sitzen“, sagte er bei seiner Befragung im Kongress am Mittwoch. Am Tag danach veröffentlichte der Geheimdienstausschuss des Senats den ersten Teil seines Berichts zu den Attacken im Wahlkampf 2016. Russen hätten damals in allen 50 Bundesstaaten versucht, die Wählerdatenbanken und Wahlmaschinen anzugreifen, hieß es. Das sei in einem bisher unbekannten Umfang geschehen. Beide Parteien warnten in dem Bericht davor, dass Einmischungsversuche auch bei der nächsten Wahl 2020 wahrscheinlich seien. Der Text enthält allerdings sehr viele Schwärzungen – auch einige der vorbeugenden Empfehlungen wurden zensiert.

Die Angriffe hätten 2016 ein „nie vorher dagewesenes Level“ erreicht, so die Senatoren. Es sei systematisch nach Schwachstellen in der Wahlinfrastruktur der Bundesstaaten gesucht worden. So seien russische Hacker in der Lage gewesen, in manche Wählerdatenbanken einzudringen. Allerdings seien keine Stimmabgaben verfälscht oder gelöscht worden. Letztlich würde der Bericht damit vor allem zeigen, wozu die Hacker in der Lage waren und möglicherweise in Zukunft sind. Mit einer gewissen Ratlosigkeit wurde festgestellt, es sei unklar, warum die Russen ihre technischen Möglichkeiten letztes Mal nicht genutzt hätten und ob sie das in Zukunft beabsichtigten.

Richard Burr, der republikanische Ausschussvorsitzende, erklärte zu der Veröffentlichung: „Im Jahr 2016 waren die Vereinigten Staaten auf allen Ebenen der Regierung unvorbereitet auf eine konzertierte Attacke eines entschlossenen ausländischen Gegners auf unsere Wahlinfrastruktur.“ Seitdem habe man viel über die Techniken der Hacker und die künftige Bedrohung gelernt.

Mehr zum Thema 1/

Das kann auch als Kritik an den Sicherheitsbehörden der Vorgängerregierungen, vor allem der von Präsident Barack Obama, gelesen werden. Obama hatte zumindest noch einen Cybersecurity-Koordinator im Weißen Haus beschäftigt – die Position wurde von Trumps Nationalem Sicherheitsberater John Bolton abgeschafft. Zuständig war unter Obama zuletzt Michael Daniel, der auch für den Senats-Bericht aussagte. Daniel glaubt, dass die Russen 2016 vor allem Informationen sammelten. „Ich hätte es damals als eine Art Auskundschaftungsphase charakterisiert, in der man das Netzwerk erkundet, um es zu verstehen und sich darin festzusetzen, um später einmal wieder zu kommen und eine Operation durchzuführen“, mutmaßte er.

In dem Bericht werden die Meldungen einzelner Bundesstaaten aufgelistet, die verdächtige Aktivitäten registrierten. Die Staaten werden nicht alle mit Namen genannt, stattdessen heißt es etwa: „Staat 10 blockierte bösartige Aktivitäten auf das Online-Wählerregister“. Illinois wird genannt, weil der Fall bekannt ist: dort verschafften sich russische Hacker Zugang zu den Daten von 200.000 registrierten Wählern. Sie seien dadurch in der Lage gewesen, Daten zu ändern oder zu löschen – es gibt aber keine Beweise dafür, dass sie das taten. Die „New York Times“ berichtete unterdessen, dass einige Bundesstaaten wie New Jersey kein Geld hätten, um ihre für Angriffe anfälligen Wahl-Datenbanken zu reformieren.

Trump spielt herunter

Bislang haben die Bundesstaaten alle ihre eigenen Datenbanken, Maschinen und Auszählungsprozesse – einige Fachleute hielten das durchaus für einen Vorteil, weil die Uneinheitlichkeit einen koordinierten Angriff schwerer mache. Der Senats-Bericht trat dieser Ansicht entgegen: Die Russen hätten gerade die Schnittstellen zwischen den Systemen genutzt – zudem seien die Beamten in den Bundesstaaten dem Angriff eines nationalstaatlichen Akteurs nicht gewachsen.

Mehrere Senatoren kritisierten, dass es keinerlei Vorgaben gebe, wie die Wähler-Datenbanken gegen Cyberangriffe geschützt werden sollten. Die Republikaner wehren sich trotzdem gegen die Ausweitung der Befugnisse des Bundes, weil die Wahlaufsicht Sache der Staaten sei. Mitch McConnell, Mehrheitsführer im Senat, blockierte diese Woche abermals Vorschläge der Demokraten, dem Bund mehr Kontrolle über Sicherheitsmaßnahmen zu geben.

Präsident Donald Trump, den die Russen laut dem Mueller-Bericht 2016 favorisierten, spielte die Beeinflussungsversuche im Laufe seiner Amtszeit mehrfach herunter und beteuerte sogar, er glaube dem russischen Präsidenten, dass der Kreml nichts damit zu tun habe.

Wie die Sowjets

Der nun in Teilen veröffentlichte Bericht enthält nur den ersten Teil der Ergebnisse. Der Geheimdienstausschuss befragte mehr als 200 Zeugen und sichtete fast 400.000 Dokumente. Im nächsten Teil des Reports wollen die Senatoren sich mit den Sozialen Medien beschäftigen. Bei der Wahl 2016 gab es schließlich nicht nur Hacking-Angriffe, sondern auch Social-Media-Kampagnen mit Bots und bezahlten Akteuren.

Laut einer Studie der Internet-Sicherheitsfirma „New Knowledge“ und der New Yorker Columbia-Universität aus dem vergangenen Jahr richteten sie sich besonders an Afroamerikaner. Sie sollten davon abgehalten werden, für Trumps demokratische Konkurrentin Hillary Clinton zu stimmen. Der bekannteste russische Fake-Account bei Instagram, @blackstagram, hatte mehr als 300.000 Follower. Bei Facebook richteten sich demnach rund 30 russische Accounts an schwarze Amerikaner. Ziel sei es gewesen, Unterstützer von Clintons unterlegenem innerparteilichen Konkurrenten Bernie Sanders dazu zu bringen, bei der Wahl zu Hause zu bleiben.

Laut den Recherchen sollten bestehende Konflikte in der amerikanischen Gesellschaft angeheizt werden, ähnlich wie das die Sowjetpropaganda vor Jahrzehnten getan habe. Die Auswirkungen dieser Angriffe lassen sich nicht messen. Was die Regierung konkret tun will, um künftige Desinformationskampagnen zu verhindern, ist unklar.